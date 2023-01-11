Якщо ви досі їсте пластівці ледь не кожен день, то вам варто зупинитись. Адже сухі сніданки насправді некорисні, як і багато інших продуктів, які ми звикли вважати поживними.

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Протеїнові батончики

Багато протеїнових батончиків справді складаються з корисних інгредієнтів: горіхів, насіння, вівсяних пластівців. Але деякі можуть містити підсолоджувачі й добавки для покращення смаку чи текстури батончика.

Фахівці не рекомендують їсти батончики, склад яких не вказано на упаковці.

Чайні пакетики

Використання чаю в пакетиках – не найкраща ідея. Дослідження показують, що деякі чайні пакетики містять мікрочастинки пластику, які можуть потрапити у ваш напій.

Незрозуміло, як вони можуть впливати на організм людини, але кому потрібна зайва пластмаса?

Сухофрукти

Незважаючи на те, що сухофрукти містять багато клітковини, вітамінів і мінералів, вони також мають багато калорій. Слід також знати, що багато сухофруктів покриті цукровим сиропом, що робить їх більш привабливими і менш корисними.

Сухофрукти можуть містити цукор / Фото Unsplash

Сухі сніданки

Пластівці є одними з найпопулярніших продуктів для сніданку у світі. Але часте вживання може бути шкідливим для вас.

Ароматизовані пластівці містять багато цукру та мають високий глікемічний індекс, що може призвести до підвищення рівня цукру в крові.

Дієтична кола

З реклами усі знають, що дієтична кола не містить калорій і цукру. Але дослідження показують, що це не на краще. Кока-кола зі штучними підсолоджувачами може збільшити ризик ожиріння в довгостроковій перспективі.