Вчені досліджували вплив шуму (звуки сирен, сигнали авто, дорожній трафік) на організм. Розповідаємо про наслідки детальніше.

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Як шум впливає на артеріальний тиск

Експериментів щодо зв'язку між шумом та розвитком гіпертонії було чимало. Черговий з них поставив крапку у суперечках. Результати показали, що вже самих звуків автомобілів, що проїжджають поруч, і дорожнього руху достатньо, щоб викликати підвищення артеріального тиску. А тепер уявіть, що буде, якщо додати сюди ще регулярні сирени та гучні сигнали.

Ми були трохи здивовані, що зв'язок між шумом дорожнього руху і гіпертонією виявився стійким навіть після поправки на забруднення повітря,

– ділиться думками провідний автор дослідження Цзін Хуан.



Трафік та шум погано впливають на здоров'я / Фото Pexels

Попередні дослідження, присвячені цьому питанню, показували, що транспортний шум і гіпертонія пов'язані між собою, але не було чіткого причинно-наслідкового зв'язку. Тепер це виправили. Було проаналізовано 240 тисяч осіб (40 – 69 років), які не мали гіпертонії до початку експерименту. Потім було оцінено рівень шуму від дорожнього руху відповідно до наданих адрес проживання.

Спостереження тривало 8 років. Виявилось, що люди, які живуть поблизу доріг, частіше мають високий кров'яний тиск. Ризик розвитку хвороби зростав разом з отриманою дозою шуму. Особливе "комбо" спостерігалось в осіб, на яких ще додатково впливало забруднене повітря.

Проведена робота є корисною, адже допоможе в розробці заходів з охорони здоров'я. Це може конвертуватись у встановлення суворіших правил, покращення стану доріг та міського дизайну, інвестиції в передові технології для тихіших транспортних засобів.