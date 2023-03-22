Зміни у сні можуть бути пов'язані з настанням справжньої весни. Розповідаємо, що, чому і як може впливати на ваш нічний відпочинок.

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Як сезонність впливає на сон

Науковці з Клініки сну та хрономедицини у лікарні Святої Ядвіги у Берліні проаналізували зміни сну залежно від пори року. Результати показали, що люди сплять довше восени та взимку, ніж улітку. Це означає, що населення зазнає сезонних впливів.

Сомнологи виявили, що загальний час сну приблизно на годину довший зимою, аніж влітку, а так звана "швидка фаза сну" – більша на 30 хвилин. Це регулюється циркадними циклами або внутрішнім біологічним годинником людини, що задає ритм усім життєво важливим процесам в організмі.



Це може вплинути на ваш сон / Фото Pexels

Ми виявили конкретні зміни у швидкому й глибокому сні, двох основних стадіях сну, протягом року. Це абсолютно новий фактор,

– каже один з провідних авторів дослідження Дітер Кунц.

Водночас глибокий сон (коли тіло відновлюється, виділяючи гормон росту, й оновлює пошкоджені тканини) учасників експерименту був на 30 хвилин коротшим на початку осені, ніж наприкінці зими. Ця фаза дозволяє нам почуватись енергійними.

"Сезонність глибокого сну була чимось, чого ми не очікували. Це гомеостатичний процес, що означає, що чим довше ви не спите, тим глибший сон вам потрібен для відновлення енергії", – наголошує Кунц.

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Сезонність характерна усім істотам, але для людей вона майже невидима. Взимку наша фізіологія трішки пригнічується, тож весною ви можете відчувати деякі проблеми, адже організм намагається підлаштуватись під нову пору.