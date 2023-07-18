Дискусії про те, чи є суші корисною стравою, точаться й досі. Проте простої відповіді на це питання просто не існує, адже роли та суші можуть бути як простими, тільки з рису та риби, так і складнішими.

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Як суші можуть нашкодити

Ви могли й не підозрювати, але суші можуть містити чимало цукру, хоч ця страва й не асоціюється з ним у більшості людей. Річ у тому, що рис для суші готується з цукром та рисовим оцтом, і на кожну чашку рису потрібна приблизно одна столова ложка цукру.

Тож від цієї смачної страви точно варто утриматися людям, які страждають від цукрового діабету та підвищеного рівня цукру в крові. Та часте вживання продукту може нашкодити й здоровим людям, адже надмірна кількість цукру може призвести до збільшення ваги та підвищення рівня "поганого холестерину".

Ще одна небезпека, яка таїться у страві – потенційно несвіжа риба. Саме цей продукт може призвести до багатьох неприємних і несподіваних захворювань. Зазвичай риба – незамінний елемент раціону, адже вона насичена жирними кислотами омега-3 та білком. Проте у суші найчастіше потрапляє риба з ферм, наповнена пестицидами, антибіотиками та небезпечними хімікатами.

Нещодавнє дослідження виявило, що щонайменше 47% риби у ресторанах суші у Лос-Анджелесі були марковані неправильно. Це означає, що навіть якщо ви замовляєте ту рибу, яку вважаєте корисною, ви необов'язково отримаєте саме її.



Риба в суші може бути небезпечною / Фото Pexels

Окрім того, якщо ви купуєте суші у продуктових магазинах, ви можете отримати не тільки їх, але й мезофільні бактерії. Ці мікроби можуть викликати проблеми з шлунково-кишковим трактом та інфекції шкіри й м'яких тканин.

Ви також можете й не підозрювати, проте щотижневе споживання суші призведе до того, що вміст ртуті у вашому організмі підніметься вище за безпечну норму.

І, скоріш за все, разом з суші ви вживаєте й васабі. І він може бути корисним, адже має протизапальні та антимікробні властивості, проте майже завжди у ресторанах замість васабі використовують суміш хрону та зеленого харчового барвника. Цей барвник є відомим канцерогеном, що пов'язують зі збільшенням ризику розвитку раку.