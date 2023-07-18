Дискуссии о том, являются ли суши полезным блюдом, идут до сих пор. Однако простого ответа на этот вопрос просто не существует, ведь роллы и суши могут быть как простыми, только из риса и рыбы, так и посложнее.

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Как суши могут навредить

Вы могли и не подозревать, но суши могут содержать немало сахара, хотя это блюдо и не ассоциируется с ним у большинства людей. Дело в том, что рис для суши готовится с сахаром и рисовым уксусом, и на каждую чашку риса требуется примерно одна столовая ложка сахара.

Так что от этого вкусного блюда точно стоит воздержаться людям, страдающим сахарным диабетом и повышенным уровнем сахара в крови. Но часто употребление продукта может навредить и здоровым людям, ведь чрезмерное количество сахара может привести к увеличению веса и повышению уровня "плохого холестерина".

Еще одна опасность, которая таится в блюде – потенциально несвежая рыба. Именно этот продукт может привести ко многим неприятным и неожиданным заболеваниям. Обычно рыба – незаменимый элемент рациона, ведь она насыщена омега-3 жирными кислотами и белком. Однако в суши чаще всего попадает рыба из ферм, наполненная пестицидами, антибиотиками и опасными химикатами.

Недавнее исследование обнаружило, что не менее 47% рыбы в ресторанах суши в Лос-Анджелесе были маркированы неправильно. Это значит, что даже если вы заказываете ту рыбу, которую считаете полезной, вы не обязательно получите ее.



Рыба в суши может быть опасной / Фото Pexels

Кроме того, если вы приобретаете суши в продуктовых магазинах, вы можете получить не только их, но и мезофильные бактерии. Эти микробы могут вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом и инфекции кожи и мягких тканей.

Вы также можете и не подозревать, однако еженедельное потребление суши приведет к тому, что содержание ртути в вашем организме поднимется выше, чем безопасная норма.

И, скорее всего, вместе с суши вы употребляете и васаби. И он может быть полезным, ведь обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, однако почти всегда в ресторанах вместо васаби используют смесь хрена и зеленого пищевого красителя. Этот краситель является известным канцерогеном, связывающимся с увеличением риска развития рака.