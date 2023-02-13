Люди, які дотримуються дієти з високим вмістом солі, часто важать більше. Тому така думка не безпідставна. У цій статті ми розглянемо зв'язок між сіллю та збільшенням ваги

Зверніть увагу Клітини та енергія: все, що треба знати про їхній взаємозв'язок

Солона їжа, голод і апетит

Дослідження показали, що люди, які їдять найбільше солі, часто споживають найбільшу кількість їжі та відповідно калорій на день.

Як правило, солоні продукти менш ефективно втамовують голод. Тому вони можуть змусити вас мимоволі споживати більше калорій, ніж справді потрібно вашому організму.

У цьому випадку кількість солі в раціоні людини можна розглядати як показник якості харчування. Тобто до збільшення ваги призводить не сама сіль, а неправильне харчування.

Сіль може збільшити цифру на вагах

Сіль багата натрієм, тому вживання солоної їжі підвищує концентрацію натрію в організмі. Щоб протидіяти цьому, організм посилює спрагу при зменшенні виділення сечі.

Потім він утримує стільки води, скільки може, щоб розбавити концентрацію натрію назад до бажаного рівня. Дослідження показують, що така затримка води може спричинити різницю на вагах до 1 кілограма.

Тобто більше споживання солі збільшує кількість води в організмі. Але це не призводить до набору жиру.

Сіль не призводить до збільшення кількості жиру / Фото Unsplash