Важливо вчасно розпізнати перші симптоми артриту, аби завчасно почати лікування. На що звертати увагу і коли йти до лікаря, розповідаємо далі.

Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму

Як розпізнати артрит

До класичних симптомів артриту належить дискомфорт або біль в одній чи кількох частинах тіла. Він зазвичай неочікувано з'являється і так само зникає. Про погіршення стану суглобів може сигналізувати прояв болю вранці, який триває більше ніж годину, чи після тривалого перебування у сидячому положенні.

Передвісниками артриту також вважаються набряки, які не зникають 3 чи більше днів або турбують більше ніж 3 рази на місяць. Вони повинні спонукати вас негайно звернутись до лікаря за консультацією. Головні ознаки артриту:

біль;

відчуття скованості;

запалення ділянки тіла: почервоніння, набряк, збільшення температури ділянки шкіри;

труднощі під час фізичних активностей.



За перших ознак зверніться за лікаря / Фото Pexels

Ви точно знаєте, яка різниця між детоксом та дренажем? Дізнайтесь більше про надважливий процес для вашого організму та як його втілити.

​​Один з цих симптомів, якщо він зберігається протягом кількох тижнів, є вагомою причиною, щоб звернутись до лікаря. Саме він зможе визначити тип і ступінь артриту. Запобігати таким захворюванням складно, проте у вас все ж є шанси.

Хороша дієта та регулярні фізичні вправи допоможуть зберегти м'язи міцними та контролювати вагу, що добре при остеоартриті,

– зазначають експерти Національної служби охорони здоров'я.