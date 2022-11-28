Аби вберегти себе, варто бути обізнаним. Розповідаємо про перші ознаки раку ротової порожнини, які вас точно насторожать.

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Ознаки раку ротової порожнини

Рак порожнини рота виникає, коли кількість клітин на слизових оболонках неконтрольовано росте. Збільшують можливі ризики розвитку недуги вживання алкоголю та куріння. Рак ротової порожнини дуже підступний, тож виявити його на початкових стадіях майже неможливо. Проте ці, на перший погляд, непомітні симптоми змусять вас поспішити на обстеження.

Процес розвитку раку ротової порожнини може тривати близько 2 років, а вражає недуга найчастіше людей після 55 років. Чимало хворих стикається з появою виразок у роті, які можуть не загоюватись по кілька тижнів. Проте існують і менш помітні симптоми.

Раннім симптомом раку рота часто є відчуття, ніби щось застрягло в горлі, або відчуття щільності в горлі. Це може бути незначним, але ви помічаєте зміни в тому, як відчуваєте ваше горло та коли ви ковтаєте,

– пояснює стоматолог клініки SmileStraight Сандіп Пател.



Симптоми раку ротової порожнини / Фото Pexels

Утруднене ковтання можна легко переплутати із симптомом застуди, щоправда, у випадку раку він не буде проходити, а лише посилиться з часом. При вірусному захворюванні біль у горлі також зникне через кілька днів, на відміну від раку.

Деякі хворі також повідомляють про відчуття захриплості, що провокує бажання прокашлятися.

Звукові зміни включають хрипоту у вашому голосі, яка є ознакою того, що щось може бути не так; часто можуть виникати ускладнення при спробі говорити нижчим голосом, або голосно,

– зазначає Патель.

Зміни у голосі зазвичай виникають через внутрішній тиск пухлини на нерв у грудній клітці, який називається гортанним нервом. Защемлення цього нерва на практиці відзначається появою хрипкого голосу. Також варто звертати увагу на наявність проблем із зубами – вони будуть хитатись без наявних стоматологічних причин.

Також сигналізують про порушення роботи нервової системи і оніміння будь-якої частини тіла. При раку порожнини рота оніміння, як правило, відчутне на язику і є поширеною скаргою на ранніх стадіях захворювання.