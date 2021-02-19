В період міжсезоння значна кількість людей відчуває нервове та фізичне виснаження, ознаками якого можуть бути: безсоння, дратівливість, апатія, порушення з боку травного каналу, поява висипань на шкірі, часті зміни настрою та відчуття втоми відразу після пробудження. Цей комплекс симптомів може свідчити про наявність синдрому хронічної втоми.

З наукової точки зору втома – це природна реакція організму на перевантаження, яка зазвичай минає після відпочинку. Якщо відчуття втоми виникає без певних причин і не минає після повноцінного відпочинку, це може свідчити про появу синдрому хронічної втоми.

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Синдром хронічної втоми — це комплекс порушень, що характеризуються інтенсивною втомою, яка не минає після адекватного відпочинку та посилюється після фізичної чи розумової активності. Зазвичай люди, які перебувають у такому стані, схильні до різних неврологічних захворювань: неврозів, панічних атак, мігрені, тощо.



Симптоми хронічної втоми​ / Фото Pexels

Часто цей синдром є наслідком інфекційних хвороб, навіть звичайної застуди. В нормі, після перенесеного гострого інфекційного захворювання, ще протягом 2 – 3-х тижнів може спостерігатися загальна слабкість, періодичний головний біль, підвищена стомлюваність, депресивний стан. За наявності синдрому хронічної втоми ці симптоми не минають навіть через півроку. При цьому, розмаїття проявів синдрому хронічної втоми спантеличує людину, спонукає звертатись до лікарів різних спеціальностей. Якщо турбують порушення сну, пацієнт йде на прийом до невролога, виникла екзема – до дерматолога, спостерігається порушення випорожнень – до гастроентеролога. Але призначене лікування зазвичай не дає бажаного і тривало ефекту, оскільки справжня причина цих проявів залишається без уваги.

Як визначити, що у вас хронічна втома



Уникайте стресу / Фото Pexels

Розповідаємо про сучасні діагностичні критерії синдрому хронічної втоми, які сформулював Fukuda K. et al. у 1994 році, розміщені на офіційному сайті CDC:

Наявність хронічної втоми понад 6 місяців, за умови виключення іншого клінічного діагнозу. Втома конкурує зі щоденною активністю та роботою. Пацієнт повинен мати одночасно 4 із 8 перерахованих симптомів:

втома після фізичної активності, що триває понад 24 години ;

; відсутність відчуття відновлення після нічного сну;

після нічного сну; істотне зниження короткочасної пам'яті та уваги;

м'язовий біль;

поліартралгія, біль в суглобах без припухлості та почервоніння;

без припухлості та почервоніння; поява головного болю з новими характеристиками, що не спостерігались раніше;

з новими характеристиками, що не спостерігались раніше; болючість у шийних та підпахвових лімфатичних вузлах;

рецидивуючий та тривалий біль у горлі.

Якщо маєте кілька з перерахованих симптомів, рекомендуємо не залишати їх без уваги та звернутися за консультацією до лікаря, а також внести корективи до звичного темпу життя!

Як змінити спосіб життя

Поступово додавайте до своїх звичок нові, наприклад:

змініть харчові звички, харчування має бути регулярним та збалансованим; спіть не менше 8 годин; займайтесь спортом, відвідуйте басейн; приділяйте собі більше уваги, запишіться на масаж; знайдіть час для хобі; розпочніть активне життя, відвідуйте концерти, виставки; намагайтесь отримувати більше позитивних емоцій.

Що рекомендують фахівці

За наявності синдрому хронічної втоми фахівці пропонують використовувати препарати, які активують енергетичні можливості організму і справляють противірусну і нейро-імунорегуляторну дію. Препарати на рослинній основі не лише сприятимуть усуненню наявної симптоматики, а й допоможуть відновити порушені функції органів і систем загалом.

Ефективність Ньюрексану підтверджена дослідженнями / Фото Heel

При ознаках підвищеної нервової збудливості та розладах сну, можна застосувати препарат на натуральній основі Ньюрексан, його безпека та ефективність підтверджена дослідженнями, які проводились на території Європи.



Лімфоміозот активує захисні сили організму / Фото Heel

При появі припухлості в суглобах, збільшенні лімфатичних вузлів, певних алергічних проявах з метою нормалізації порушених функцій та активації захисних сил організму, можна скористатись препаратом Лімфоміозот. Його застосування сприяє покращенню відтоку лімфи з усіх органів і тканин, також препарат виявляє дезінтоксикаційну, антиексудативну, імунокоригуючу, протизапальну дію. Також його застосування буде актуальним при патологічних процесах, які характеризуються наявністю набряків або ж спровоковані порушенням відтоку лімфи.

Нукс-воміка Гомакорд покращує роботу ШКТ / Фото Heel

У випадку, коли прояви хвороби мають гастроентерологічний характер: зміна характеру випорожнень, симптоми подразненого кишківника, функціональні порушення в роботі печінки, лікарі можуть порекомендувати препарат Нукс-воміка Гомакорд. Він чинить протизапальну, дезінтоксикаційну, спазмолітичну та жовчогінну дію коштом речовин рослинного та мінерального походження, які входять до його складу.

Аналізуючи наповнення сучасних наукових джерел щодо виникнення, розвитку та поширення синдрому хронічної втоми у сучасному суспільстві, можна зробити висновок, що лікування синдрому хронічної втоми є мультифакторіальною проблемою, яка потребує цілісного комбінованого підходу. Тому комплексне застосування перелічених препаратів може сприяти швидшій нормалізації роботи порушених функцій органів та відновленню фізичного та емоційного балансу.

Перед застосуванням лікарських засобів необхідно проконсультуватися з лікарем та ознайомитись з інструкцією.