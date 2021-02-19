В период межсезонья значительное количество людей испытывает нервное и физическое истощение, признаками которого могут быть: бессонница, раздражительность, апатия, нарушения со стороны пищеварительного тракта, появление высыпаний на коже, частые смены настроения и ощущение усталости сразу после пробуждения. Этот комплекс симптомов может свидетельствовать о наличии синдрома хронической усталости.

С научной точки зрения усталость – это естественная реакция организма на перегрузки, которая обычно проходит после отдыха. Если чувство усталости возникает без определенных причин и не проходит после полноценного отдыха, это может свидетельствовать о появлении синдрома хронической усталости.

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Синдром хронической усталости – это комплекс нарушений, характеризующихся интенсивной усталостью, которая не проходит после адекватного отдыха и усиливается после физической или умственной активности. Обычно люди, которые находятся в таком состоянии, подвержены различным неврологическим заболеваниям: неврозам, паническим атакам, мигреням и тому подобное.



Симптомы хронической усталости / Фото Pexels

Часто этот синдром есть следствием инфекционных заболеваний, даже обычной простуды. В норме, после перенесенного острого инфекционного заболевания, еще в течение 2 – 3-х недель может наблюдаться общая слабость, периодическая головная боль, повышенная утомляемость, депрессивное состояние. При наличии синдрома хронической усталости эти симптомы не проходят даже через полгода. При этом, разнообразие проявлений синдрома хронической усталости озадачивает человека, побуждает обращаться к врачам различных специальностей. Если беспокоят нарушения сна, пациент идет на прием к неврологу, возникла экзема – к дерматологу, наблюдается нарушение стула – к гастроэнтерологу. Но назначенное лечение обычно не дает желаемого и продолжалось эффекта, поскольку истинная причина этих проявлений остается без внимания.

Как определить, что у вас хроническая усталость



Избегайте стресса / Фото Pexels

Рассказываем о современных диагностических критериях синдрома хронической усталости, которые сформулировал Fukuda K. et al. в 1994 году. Сейчас они размещены на официальном сайте CDC:

Наличие хронической усталости более 6 месяцев, при условии исключения другого клинического диагноза. Усталость конкурирует с ежедневной активностью и работой. Пациент должен иметь одновременно 4 с 8 перечисленных симптомов:

усталость после физической активности , продолжается более 24 часов;

, продолжается более 24 часов; отсутствие чувства восстановления после ночного сна;

существенное снижение кратковременной памяти и внимания;

и внимания; мышечная боль;

полиартралгия, боль в суставах без припухлости и покраснения;

без припухлости и покраснения; появление головной боли с новыми характеристиками, которые не наблюдались ранее;

с новыми характеристиками, которые не наблюдались ранее; болезненность в шейных и подмышечных лимфатических узлах;

в шейных и подмышечных лимфатических узлах; рецидивирующая и длительная боль в горле.

Если у вас обнаружилось несколько из перечисленных симптомов, рекомендуем не оставлять их без внимания и обратиться за консультацией к врачу, а также внести коррективы в привычный темп жизни!

Как изменить образ жизни

Постепенно добавляйте к своим привычкам новые, например:

измените пищевые привычки , питание должно быть регулярным и сбалансированным;

, питание должно быть регулярным и сбалансированным; спите не менее 8 часов;

занимайтесь спортом , посещайте бассейн;

, посещайте бассейн; уделяйте себе больше внимания, запишитесь на массаж;

найдите время для хобби;

начните активную жизнь , посещайте концерты, выставки;

, посещайте концерты, выставки; старайтесь получать больше положительных эмоций.

Что рекомендуют специалисты

При наличии синдрома хронической усталости специалисты предлагают использовать препараты, которые активируют энергетические возможности организма и оказывают противовирусное и нейро-иммунорегуляторное действие. Препараты на растительной основе не только способствовать устранению имеющейся симптоматики, но и помогут восстановить нарушенные функции органов и систем в целом.

Эффективность Ньюрексана подтверждена исследованиями / Фото Heel

При признаках повышенной нервной возбудимости и расстройствах сна, можно применить препарат на натуральной основе Ньюрексан, его безопасность и эффективность подтверждена исследованиями, которые проводились на территории Европы.

Лимфомиозот активирует защитные силы организма / Фото Heel

При появлении припухлости в суставах, увеличении лимфатических узлов, определенных аллергических проявлениях с целью нормализации нарушенных функций и активации защитных сил организма, можно воспользоваться препаратом Лимфомиозот. Его применение способствует улучшению оттока лимфы из всех органов и тканей, также препарат оказывает дезинтоксикационное, антиэкссудативное, иммунорегулирующее, противовоспалительное действие. Также его применение будет актуальным при патологических процессах, которые характеризуются наличием отеков или спровоцированы нарушением оттока лимфы.

Нукс-вомика Гомаккорд улучшает работу ЖКТ / Фото Heel

В случае, когда проявления болезни имеют гастроэнтерологический характер: изменение характера стула, симптомы раздраженного кишечника, функциональные нарушения в работе печени, врачи могут порекомендовать препарат Нукс-вомика Гомаккорд. Он оказывает противовоспалительное, дезинтоксикационное, спазмолитическое и желчегонное действие за счет веществ растительного и минерального происхождения, которые входят в его состав.

Анализируя наполнения современных научных источников о возникновении, развитии и распространении синдрома хронической усталости в современном обществе, можно сделать вывод, что лечение синдрома хронической усталости является мультифакториальной проблемой, требующей целостного комбинированного подхода. Поэтому комплексное применение перечисленных препаратов может способствовать быстрой нормализации работы нарушенных функций органов и восстановлению физического и эмоционального баланса.

Перед применением лекарственных средств необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией.