Синусит: короткое слово, что может означать много проблем
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут привести ко многим осложнениям. Одним из них может быть синусит – воспаление слизистой оболочки одной или обеих носовых пазух. Сегодня поговорим о комплексном лечении неприятного заболевания.
Источник:24 канал
Синусит может иметь острый характер, однако чаще всего болезнь приобретает хроническое течение. Основной причиной хронизации этого процесса является несвоевременная диагностика и неправильно подобранное лечение.
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Острую форму синусита трудно отличить от банального ринита, который сопровождает ОРВИ. При остром вирусном рините симптомы длятся до 10 дней. В то время как при синусите признаки усиливаются через 5 дней и держатся более 10 дней.
Различия острого и хронического синусита
Для синусита характерна боль в проекции лица / Фото Pexels
При остром синусите одновременно возникают 2 или более перечисленных симптомов:
- заложенность носа,
- выделения из носа или стекание выделений в носоглотку,
- боль/давление в проекции лица,
- снижение или отсутствие обоняния.
Для исключения аллергического ринита необходимо установить наличие / отсутствие аллергических симптомов, то есть чихания, водянистых выделений из носа, зуду в носу и глазах, слезотечения.
Хронический синусит определяют при наличии заложенности носа / обструкции / блокады в сочетании с:
- болью / давлением в проекции лица,
- окраской выделений из носа (или стекания выделений в носоглотку),
- ухудшением / отсутствием обоняния.
При длительном насморке следует обратиться к врачу / Фото Pexels
В обоих случаях не стоит медлить и вовремя обратиться за консультацией к врачу, который подберет правильное лечение. Для улучшения состояния, важно выбрать не только высокоэффективные, но и безопасные препараты, поскольку лечение синусита довольно длительным и кропотливым процессом. В подобных случаях помогут биорегуляционные препараты, имеющие натуральный состав и прогнозируемую эффективность при комплексном применении.
Лечим синусит: безопасно и быстро
Спрей Эуфорбиум Композитум Назентропфен С / Фото Heel
Для устранения симптомов заложенности носа и ринита, можете использоваться назальный спрей Эуфорбиум Композитум Назентропфен С, который помогает избавиться от симптомов уже через 2 недели лечения, а о высоком профиле безопасности препарата свидетельствуют его следующие характеристики:
- возможность использования у детей в возрасте от 2-х лет;
- отсутствие синдрома отмены (тахифилаксии);
- отсутствие известных случаев взаимодействия с лекарственными средствами других групп, соответственно безопасность для применения в комбинации с другими препаратами;
- низкая вероятность побочных эффектов;
- отсутствие весомых противопоказаний;
- возможность длительного применения.
Лимфомиозот уменьшает воспалительный процесс / Фото Heel
Обычно воспалительные процессы любой локализации приводят к интоксикации и нарушений процессов обмена веществ в организме. Непосредственно в очаге воспаления возможно наличие отека. С целью уменьшения выраженности воспалительного процесса, отека и нормализации оттока лимфы, можно применять препарат Лимфомиозот.
Траумель С позволяет предотвратить развитие бактериальных осложнений / Фото Heel
Согласно результатам исследований, применение натуропатического препарата Траумель С при воспалительных процессах любой локализации, позволяет предотвратить развитие бактериальных осложнений, обеспечивает обезболивающий эффект и способствует завершению воспалительного процесса. Поэтому его использование может быть актуальным при воспалении придаточных пазух носа.
Немедленно обратиться к врачу и не медлить, следует в случае если к симптомам синусита присоединились следующие:
- отек / покраснение век;
- смещено глазное яблоко;
- двойное зрение (диплопия);
- офтальмоплегия;
- невозможность выполнить тест зрения;
- снеженная острота зрения;
- сильная односторонняя или двусторонняя боль в лобной области;
- отек в лобной области;
- признаки менингита или очаговые неврологические признаки.
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