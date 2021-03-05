Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) могут привести ко многим осложнениям. Одним из них может быть синусит – воспаление слизистой оболочки одной или обеих носовых пазух. Сегодня поговорим о комплексном лечении неприятного заболевания.

Синусит может иметь острый характер, однако чаще всего болезнь приобретает хроническое течение. Основной причиной хронизации этого процесса является несвоевременная диагностика и неправильно подобранное лечение.

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Острую форму синусита трудно отличить от банального ринита, который сопровождает ОРВИ. При остром вирусном рините симптомы длятся до 10 дней. В то время как при синусите признаки усиливаются через 5 дней и держатся более 10 дней.

Различия острого и хронического синусита



Для синусита характерна боль в проекции лица / Фото Pexels

При остром синусите одновременно возникают 2 или более перечисленных симптомов:

заложенность носа,

выделения из носа или стекание выделений в носоглотку,

боль/давление в проекции лица,

снижение или отсутствие обоняния.

Указанные симптомы длятся менее 12 недель.

Для исключения аллергического ринита необходимо установить наличие / отсутствие аллергических симптомов, то есть чихания, водянистых выделений из носа, зуду в носу и глазах, слезотечения.

Хронический синусит определяют при наличии заложенности носа / обструкции / блокады в сочетании с:

болью / давлением в проекции лица,

окраской выделений из носа (или стекания выделений в носоглотку),

ухудшением / отсутствием обоняния.

Указанные симптомы длятся более 12 недель.

При длительном насморке следует обратиться к врачу / Фото Pexels

В обоих случаях не стоит медлить и вовремя обратиться за консультацией к врачу, который подберет правильное лечение. Для улучшения состояния, важно выбрать не только высокоэффективные, но и безопасные препараты, поскольку лечение синусита довольно длительным и кропотливым процессом. В подобных случаях помогут биорегуляционные препараты, имеющие натуральный состав и прогнозируемую эффективность при комплексном применении.

Лечим синусит: безопасно и быстро

Спрей Эуфорбиум Композитум Назентропфен С / Фото Heel

Для устранения симптомов заложенности носа и ринита, можете использоваться назальный спрей Эуфорбиум Композитум Назентропфен С, который помогает избавиться от симптомов уже через 2 недели лечения, а о высоком профиле безопасности препарата свидетельствуют его следующие характеристики:

возможность использования у детей в возрасте от 2-х лет;

отсутствие синдрома отмены (тахифилаксии);

отсутствие известных случаев взаимодействия с лекарственными средствами других групп, соответственно безопасность для применения в комбинации с другими препаратами;

низкая вероятность побочных эффектов;

отсутствие весомых противопоказаний;

возможность длительного применения.

Лимфомиозот уменьшает воспалительный процесс / Фото Heel

Обычно воспалительные процессы любой локализации приводят к интоксикации и нарушений процессов обмена веществ в организме. Непосредственно в очаге воспаления возможно наличие отека. С целью уменьшения выраженности воспалительного процесса, отека и нормализации оттока лимфы, можно применять препарат Лимфомиозот.





Траумель С позволяет предотвратить развитие бактериальных осложнений / Фото Heel

Согласно результатам исследований, применение натуропатического препарата Траумель С при воспалительных процессах любой локализации, позволяет предотвратить развитие бактериальных осложнений, обеспечивает обезболивающий эффект и способствует завершению воспалительного процесса. Поэтому его использование может быть актуальным при воспалении придаточных пазух носа.

Немедленно обратиться к врачу и не медлить, следует в случае если к симптомам синусита присоединились следующие:

отек / покраснение век;

смещено глазное яблоко;

двойное зрение (диплопия);

офтальмоплегия;

невозможность выполнить тест зрения;

снеженная острота зрения;

сильная односторонняя или двусторонняя боль в лобной области;

отек в лобной области;

признаки менингита или очаговые неврологические признаки.

Перед применением препаратов необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией.