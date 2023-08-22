Сир є чудовим джерелом білка та кальцію, та окрім цих корисних речовин, у ньому є також чимало насичених жирів та солі. Якщо ви вживатимете сир надмірно, це може призвести до негативних наслідків для здоров'я. Втім, шкода сиру може бути перебільшеню, і чимало міфів про цей продукт вже розвінчали вчені.

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Ви повинні повністю відмовитися від сиру

Насправді вам не потрібно повністю відмовлятися від сиру, навіть попри те, що він справді може підвищити рівень холестерину в оранізмі. Втім, якщо ви маєте проблеми з серцево-судинною системою, вам варто вживати сири з високим рівнем жиру помірно.

Всього 30 грамів сиру можуть забезпечити 7% від денної норми калорій, а у порції чеддера більше солі, ніж у пачці чипсів, тож слідкуйте за тим, щоб порції сиру були невеликими.

Якщо ж ви прагнете отримати більше кальцію й білка, на які багатий сир, окрім цього продукту ви можете почати їсти більше нежирного йогурту, рибних консерв, тофу, квасолі та сочевиці.

Сир потрібен для збереження міцності кісток

Сир і справді є чудовим джерелом кальцію – всього одна порція чеддера може забезпечити понад чверть добової потреби у цій речовини. Втім, інші молочні продукти так само багаті на кальцій та водночас містять набагато менше солі та жиру.



Сир містить багато солі та кальцію / Фото Pexels​

Та у сирі є невелика кількість вітаміну D, який є жиророзчинним та допомагає засвоювати кальцій з їжі. Деякі інші молочні продукти, які не є жирними, не містять вдосталь цього вітаміну, і ви не отримаєте від них такої користі. Втім, яйця, збагачені злаки та жирна риба можуть стати чудовим джерелом як вітаміну D, так і кальцію.

Козячий сир корисніший за коров'ячий

М'який козячий сир містить приблизно 26 грамів жиру на 100 грамів – це стільки ж, скільки у сирові брі та едамі, і є не менш солоним за сир з коров'ячого молока. Козячий жир насправді вважається продуктом з високим вмістом жиру, тож він не буде більш дієтичним на сир з коров'ячого молока.

Втім, козячий сир краще підійде для людей, які мають непереносність лактози.