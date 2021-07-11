Про це розповіла в своєму блозі фахівець з харчування, нутриціолог Катерина Йенсен. Вона зазначила, що до швидких вуглеводів відносяться крупи, борошняне (навіть з цільнозерновий борошна), крохмалисті продукти (картопля і кукурудза) і багато фруктів.

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Вони призводять до майже таких же стрибків цукру в крові, якщо б ви з'їли торт або випили чай з цукром.

Чим небезпечні скачки цукру?

Вони можуть призводити до:

запалення

фізіологічного стресу

гормональний баланс

холестеринових бляшок

головних болів

підвищеного артеріального тиску

Так що, тепер зовсім чи не їсти ні фрукти, ні вівсянку? На щастя, все це можна, але в поєднанні з жирами. Навіщо потрібні жири? Щоб уповільнити швидкість засвоєння простих вуглеводів з перерахованих вище продуктів. Жири, ніби запаковують вуглеводи – і вони стають "менш доступними",

– наголосила Катерина Йенсен.

Лікарка пояснила, що швидкі вуглеводи, як цукерка, загорнута в обгортку "загортаються" в жирну плівку, на розщеплення якої організму потрібно і час, і ферменти. Тому процес сповільнюється, а ви відчуваєте ситість довше.

Поради від нутриціологині:

їжте фрукти тільки разом з горішками і насінням або відразу ж після іншої їжі

бутерброди щедро намастіть песто або домашнім майонезом

у кашу додайте побільше рослинного або топленого масла, а також насіння і горішки

Звичайно ж, принципів харчування для того, щоб стабілізувати цукор в крові, дуже багато, але додавання жирів – це один з основних методів. Тому почніть хоча б з цього,

– підсумувала Катерина Йенсен.