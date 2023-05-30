Часто у бажанні сповна насолодитись ягодою ми їмо більше, ніж це рекомендовано фахівцями. Наслідки для кожного можуть бути різними, тому важливо знати міру. 24 канал розповідає, скільки полуниці можна їсти на добу.

До слова Чим корисна полуниця і кому її краще не їсти

Яка денна норма вживання полуниці

Червона ягода покращує обмін речовин, апетит і роботу кишечника, запобігає запальним процесам та сприяє схудненню. Окрім цього, покращуються рівень цукру в крові та знижуються ризики розвитку проблем зі серцево-судинною системою, імунітетом, зором, суглобами тощо.

Щоб отримати ще більше переваг, варто дотримуватись рекомендацій щодо денної норми, адже у великих кількостях полуниця не буде корисною, особливо для алергіків чи людей із загостреннями виразкової хвороби, гастриту та інших проблем шлунково-кишкового тракту.



Полуниця приємно дивує користю / Фото Pexels

Думки медиків розходяться. Так, американські лікарі рекомендують з'їдати близько 250 грамів полуниці на день. А ВООЗ радить не менше 400 грамів на день при традиційному харчуванні – тобто за умови, що ви не вегетаріанець, веган, фруктоїд, сироїд і так далі. Тож пів кілограма на день точно можна, однак варто розділити цю порцію хоча б на два прийоми,

– заявила дієтологиня Тетяна Годард.

Найкраще їсти полуницю у першій половині дня як перекус чи перед основними прийомами за 30 хвилин. Краще не вживати її натщесерце чи пізно ввечері. Також не треба після їжі, адже можуть виникнути проблеми з травленням чи здуття живота.

Важливо дотримуватись рекомендацій щодо денної норми і тому, що у ягоді чимало фруктових кислот, які можуть спровокувати печію. А велика кількість природних цукрів може підвищити рівень глюкози у крові, якщо ви діабетик. У таких випадках треба обмежити споживання.