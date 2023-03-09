У випадку з порошком більше не означає краще. Тож якщо у вас під час прання закрадаються думки додати ще трохи засобу, цей матеріал саме для вас.

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Скільки мийного засобу потрібно для прання

Правильна кількість на одне завантаження – дві столові ложки порошку. Проте ця цифра може змінюватись, наприклад, через воду. Якщо вона м'яка, можна давати менше засобу, а якщо тверда – три або чотири столові ложки. Для ручного прання однієї речі достатньо однієї столової ложки.

Водночас, на думку експертів, використання більшої кількості прального порошку, ніж необхідно, може спричинити появу плям і запахів на одязі чи пошкодити саму машинку (їй буде складніше видалити зайву піну, яка залишиться в апараті). Липкий, мильний чи жорсткий одяг – ознаки того, що використано забагато мийного засобу.



Будьте обережні з порошком під час прання / Фото Pexels

Якщо ж ви додаєте недостатньо порошку, то речі після прання просто не будуть випрані повністю – помітні ознаки забруднення, жирні чи шорсткі на дотик.

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