Ви можете бути здивовані тим, скільки кроків проходите щодня: ця цифра, скоріш за все, менша, ніж вам здається. Наразі чимало людей ведуть такий спосіб життя, що не вимагає багато руху, тож вам потрібно слідкувати за цим додатково. Нове дослідження у Journal of the American College of Cardiology показало, скільки ж кроків вам варто проходити щодня.

Скільки потрібно ходити щодня

Звісно, кількість пройдених кроків може суттєво змінюватися від того, який сьогодні день тижня, ваших планів, настрою та самопочуття. Проте вам варто намагатися ходити щодня, адже це може подовжити ваше життя та покращити загальний стан здоров'я.

Існує чимало досліджень, які пов'язують фізичні вправи із продовженням життя, і, виявляється, тренування можуть відкласти до 40 хронічних захворювань. Також експерименти показали, що тренування можуть запобігти появі раку молочної залози, гіпертонії, резистентності до інсуліну та діабету 2-го типу.

І попри те, що переваги ходьби для здоров'я очевидні, за статистикою 2022 року, всього 21% чоловіків та 19% жінок займаються фізичними вправами щодня.

І для того, щоб отримати користь від ходьби навіть не потрібно проходити 10000 кроків, як вважалося раніше.



Ходьба вкрай корисна для організму / Фото Pexels

Традиційно багато людей вважали, що вам потрібно зробити близько 10 000 кроків на день, щоб отримати користь для здоров’я – ідея, яка прийшла з Японії в 1960-х роках, але не мала наукової основи,

– розповів провідний автор дослідження Франсіско Ортега.

Експерименти, які провела його команда, довели, що немає надмірної кількості кроків, і що більше ви ходитимете, то більше користі отримаєте. Та для того, щоб попередити передчасну смерть, буде достатньо проходити по 4 милі щодня – тобто 8 000 кроків.

Також намагайтеся ходити у швидшому темпі – це точно буде набагато більш корисним, ніж повільна ходьба. Не забувайте й про те, що вам варто приділяти від 150 до 300 хвилин на тиждень вправам середньої інтенсивності. Ці дві звички в комплексі допоможуть подовжити життя та покращити його якість.