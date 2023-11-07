Ніхто не хоче відчувати здуття живота, адже часто воно супроводжується болем, газами та кислотним рефлюксом. Інструкторка з йоги та пілатесу Зайна Голд поділилася кількома позами з йоги, які можуть усунути проблему. І ці вправи зовсім не складні, тож знайдіть трохи місця на підлозі та беріться до тренувань!
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Коліна, притиснуті до грудей – "Апанасана"
Ця проста розтяжка може допомогти вам, якщо ви страждаєте від газів. Також вона зменшує здуття живота; для того, щоб виконати її, вам потрібно дотримуватися наступних кроків.
- Ляжте на спину, розслабтеся і вдихніть, руки складіть на коліна.
- Видихніть і водночас притисніть коліна до грудей.
- Розгойдуйте коліна з боку в бік для того, щоб максимально розтягнутися.
- Затримайтеся у цій позі на 5 – 10 вдихів та після цього відпустіть коліна.
- Повторюйте рух ще кілька разів, поки не відчуєте зменшення болю в животі.
Якщо ця вправа здається вам надто складною, ви можете дещо змінити та полегшити її. Спершу підніміть коліна настільки, наскільки ви можете. Також ви можете піднімати не два коліна водночас, а тільки одне, тим часом другу ноги тримати міцно притисненою до землі. Після виконання вправи змініть ноги та повторіть.
Скручування хребта
Ця вправа може не тільки заспокоїти біль у животі, а також підтягнути його та зробити більш плоским, якщо ви виконуватимете її регулярно.
- Ляжте на підлогу, обійміть коліна та вдихніть.
- Під час видиху опустіть коліна вліво, водночас лівою рукою обережно підштовхніть їх вниз.
- Після цього вам варто повернути голову вправо, корпус намагайтеся не відривати від землі.
- Затримайтеся у такій позі на 5 – 10 вдихів, після цього поверніть коліна в центр.
- Повторіть вправу з іншим боком.
Йога дуже корисна для спини та усунення болю / Фото Pexels
Поза моста – "Сету Бандха Сарвангасана"
Ця розтяжка дуже легка, вона сприяє кровотоку та може дати вам більше енергії. Окрім того, вона також зменшить здуття та біль у животі.
- Ляжте на підлогу та зігніть коліна.
- Руки притисніть до землі паралельно тілу, а стопи не відривайте від підлоги.
- Підніміть стегна вгору, щоб відчути тиск у грудях та животі.
- Після цього розслабте стегна та опустіть їх на підлогу.