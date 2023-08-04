Ви, можливо, й не замислювалися про це, але жування є першим етапом травлення, до того ж етапом вкрай важливим. Під час жування ви й подрібнюєте їжу, і активуєте слинні залози, що допомагають у розщепленні вуглеводів та жирів.

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Чому жування їжі дуже важливе

Якщо після прийому їжі ви часто відчуваєте печію, цілком ймовірно, це відбувається через те, що ви надто мало жуєте. Саме цей процес має активізувати вироблення соляної кислоти в шлунку і приготувати його до розщеплення їжі.

Та якщо ви ковтаєте цілі шматки, не пережовуючи їх повністю, в шлунку не буде стільки кислоти, щоб сприяти хорошому травленню, і це може викликати бульбашки газу, що підніматимуться зі стравоходу та горла та викличуть печію.

Ще один негативний наслідок недбалого жування – підвищення ризику проблем з кишківником. Це може трапитися через те, що під час руху їжі зі шлунка до тонкого кишківника підшлункова залоза виділяє неохідні ферменти, а жовчний міхур – жовч. Обидва ці елементи потрібні для подальшого розщеплення їжі.​



Погане жування може спричинити печію / Фото Pexels​

Проте якщо часточки занадто великі і не були добре пережовані, природні бактерії можуть ферментувати неперетравлену їжу та почати розмножуватися. Зрештою це призведе до здуття живота, газоутворення та закрепів.

Окрім того, якщо ви погано жуватимете їжу, скоріш за все, ви не отримаєте від неї потрібного заряду енергії та поживних речовин. Білки, вуглеводи та жири не розщепляться повністю, і це ускладнить їх поглинання.

Експерти також зазначають, що люди, які мало жують їжу, часто схильні до переїдання, адже їдять надто швидко. Тоді ви не зможете вчасно прислухатися до сигналів вашого тіла про те, що ви вже наситилися.

Закінчитися це може переїданням, яке спершу призведе до втоми й млявості, а згодом – і до набору зайвої ваги. І, зрештою, надто швидке чи недостатнє жування заважає вам по-справжньому насолоджуватися їжею. Тільки під час повільного, зваженого споживання продуктів ви можете звернути увагу на їхній запах, смак та текстуру.

Та скільки разів потрібно пережовувати кожен шматочок їжі?

У середньому їжу слід пережовувати приблизно 30 разів перед ковтанням, але точна кількість залежить від консистенції їжі. Наприклад, для вживання вівсяної каші потрібно 20 розжовувань, а для горіхів – до 30 разів,

– поділилася дієтологиня Джоанна Салазар.

Та зовсім необов'язково справді рахувати під час споживання їжі. Головне – жувати, поки продукти у вашому роті не стануть кашоподібними та втратять свою текстуру. Якщо ж вам важко проковтнути шматки їжі, це може означати, що ви прожували їх недостатньо ретельно.