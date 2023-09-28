На шторах може збиратися багато пилу, цвілі або бруду. Якщо штори не прати час від час, то ця цвіль може призвести до алергії.

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Експерт по тканинах Браян Адамс зазначає, що штори треба прати в делікатному режимі. Якщо ж ви хочете випрати штори вручну, то темні штори варто прати в холдній воді, а світлі - прохолодній чи теплій. Гарячу воду воду використовувати не треба.

Якщо ж ваші штори постраждали від плісняви або погано пахнуть від диму, їх краще віддати у хімчистку. Часом штори бувають дуже довгими і важкими. Їх важко знімати, прасувати та вішати. Якщо у вас такий складний варіант, то спробуйте хоча б час від часу витирати їх чистою вологою тряпкою. Таким чином, ви приберете всю зайву пилюку, яка накопичилась на них.



Штори радять прати приблизно раз в рік / Фото Real Homes

Це найкращий варіант, який ви можете застосовувати до своїх шторів, адже їх радять прати приблизно один раз в рік. Якщо у вас є алергія, то робити це треба частіше. Не в останню чергу роль грає наявність в оселі дитини чи домашніх улюбленців.

За словами Адамса, під час прання шторів не варто використовувати відбілювач, гарячу воду або хімікати, не призначені спеціально для них.