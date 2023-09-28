На шторах может собираться много пыли, плесени или грязи. Если шторы не стирать время от времени, то эта плесень может привести к аллергии.

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Эксперт по тканям Брайан Адамс отмечает, что шторы нужно стирать в щекотливом режиме. Если же вы хотите постирать шторы вручную, то темные шторы следует стирать в холодной воде, а светлые – прохладной или теплой. Горячую воду использовать не надо.

Если ваши шторы пострадали от плесени или плохо пахнут от дыма, их лучше отдать в химчистку. Иногда шторы бывают очень длинными и тяжелыми. Их тяжело снимать, гладить и вешать. Если у вас такой сложный вариант, то попробуйте хотя бы время от времени вытирать их чистой влажной тряпкой. Таким образом, вы уберете всю лишнюю пыль, которая накопилась на них.



Шторы советуют стирать примерно раз в год / Фото Real Homes

Это самый лучший вариант, который вы можете применять к своим шторам, ведь их советуют стирать примерно один раз в год. Если у вас есть аллергия, то делать это нужно почаще. Не в последнюю очередь роль играет наличие в доме ребенка или домашних любимцев.

По словам Адамса, во время стирки шторов не следует использовать отбеливатель, горячую воду или химикаты, не предназначенные специально для них.