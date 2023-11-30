Виявляється, просте дотримання правильного режиму сну може допомогти вам суттєво подовжити власне життя. У Американському коледжі кардіології представили нове дослідження щодо того, що дотримання всього кількох звичок у сні допомагає подовжити життя жінок на 2,5 року, а чоловіків – на 4,7 року.

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Як сон впливає на тривалість життя

Під час проведення експерименту дослідники зібрали дані майде 200 тисяч жінок та чоловіків. І вони спостерігали за їхніми звичками у сні та оцінювали 5 факторів сну, зокрема такі.

Ідеальна тривалість сну (від 7 до 8 годин кожної ночі).

Важкість у засинанні принаймні двічі на тиждень.

Труднощі із збереженням спокійного сну щонайменше двічі на тиждень.

Відсутність ліків для сну.

Щонайменше 5 днів на тиждень вдається прокидатися бадьорими і з відчуттям відпочинку.

Кожну категорію учасники досліджування оцінювали за баловою системою. І ті з них, хто мав найкращий сон, виявили набагато вищу очікувану тривалість життя , ніж ті, що мали поганий сон.



Повноцінний сон дуже важливий для хорошого самопочуття / Фото Pexels

Отож, для того, щоб покращити якість життя, важливо щоночі спати щонайменше 7 – 8 годин. Окрім того, сон має бути постійним – якщо ви прокидаєтеся серед ночі кілька разів, і це повторюється кожного дня, це може свідчити про деякі серйозні проблеми.

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Також важливо, щоб протягом тижня ви справді прокидалися із відчуттям, що ви добре відпочили. Чимало людей стикаються з проблемою, що вони сплять протягом достатнього часу, проте прокидаються вже млявими та втомленми. Втім, це може суттєво погіршити ваше загальне самопочуття, тож у такому випадку варто звернутися до спеціаліста.