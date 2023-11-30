Оказывается, простое соблюдение правильного сна может помочь вам существенно продлить собственную жизнь. В Американском колледже кардиологии представили новое исследование по поводу того, что соблюдение всего нескольких привычек во сне помогает продлить жизнь женщин на 2,5 года, а мужчин – на 4,7 года.

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Как сон влияет на продолжительность жизни

Во время проведения эксперимента исследователи собрали данные около 200 тысяч женщин и мужчин. И они наблюдали за их привычками во сне и оценивали 5 факторов сна, в том числе следующие.

Идеальная продолжительность сна (от 7 до 8 часов каждую ночь).

Тяжесть в засыпании по крайней мере дважды в неделю.

Затруднения с сохранением спокойного сна не менее двух раз в неделю.

Отсутствие лекарства для сна.

Не менее 5 дней в неделю удается просыпаться бодрыми и с чувством отдыха.

Каждую категорию участники исследования оценивали по балловой системе. И те из них, кто имел лучший сон, обнаружили гораздо более высокую ожидаемую продолжительность жизни, чем те, которые имели плохой сон.



Полноценный сон очень важен для хорошего самочувствия / Фото Pexels

Поэтому для того, чтобы улучшить качество жизни, важно каждую ночь спать не менее 7 – 8 часов. Кроме того, сон должен быть постоянным – если вы просыпаетесь ночью несколько раз, и это повторяется каждый день, это может свидетельствовать о некоторых серьезных проблемах.

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Также важно, чтобы в течение недели вы действительно просыпались с ощущением, что вы хорошо отдохнули. Многие люди сталкиваются с проблемой, что они спят в течение достаточного времени, однако просыпаются уже вялыми и усталыми. Впрочем, это может существенно ухудшить ваше общее самочувствие, поэтому в таком случае следует обратиться к специалисту.