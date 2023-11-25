Горіхи – це одні з найкорисніших натуральних продуктів. Ви можете використовувати їх не лише як перекус, але й додавати до салатів, каш чи поєднувати з фруктами.

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Розповідаємо вам, яку користь ви отримаєте, якщо будете вживати щодня горіхи. На день рекомендовано вживати 20 грамів горіхів.

Заряд антиоксидантів

Дослідження проведене Корнеллським університетом і опубліковане в журналі Nutrients, показало, що фісташки мають високу антиоксидантну здатність.

Нутриціологиня Лорен Манакер каже, що продукти, які багаті на антиоксиданти, можуть допомогти захистити здорові клітини від пошкодження вільними радикалами в організмі.

Поживні речовини

Вживаючи горіхи, ви допоможете організмові отримати більше поживних речовин. Волоські горіхи покращують загальний профіль поживних речовин, включаючи збільшення споживання жирних кислот омега-3, клітковини, деяких вітамінів та мінералів, із значним зниженням рівня холестерину та вітаміну B12.



Волоські горіхи є дуже корисними / Фото Pexels

Покращення здоров’я мозку

Дієтологиня Тріста Бест зазначає, що горіхи можуть сприяти покращенню здоров’я мозку та зниженню ризику когнітивних функцій.

Горіхи корисні для здоров'я мозку, тому що вони багаті на необхідні поживні речовини, такі як жирні кислоти омега-3, антиоксиданти і вітамін Е, які можуть допомогти захистити клітини мозку від окислювального стресу і запалення,

– додала нутріціологиня.

У горіхах містяться мінерали – магній та цинк, які відіграють роль в когнітивних функціях та пам’яті. Волоські горіхи мають найвищу концентрацію жирних кислот омега-3, а мигдаль містить найбільше вітаміну Е.

Покращення настрою

Дослідження SMILES довело, що горіхи здатні покращити настрій. Група, яка споживала одну порцію горіхів на день, показала помітне покращення симптомів депресії.

Вікові зміни, споживання солоної їжі, нестача сну та алергії – це лише частина факторів, які можуть спровокувати мішки під очима. І, лише встановивши причину, можна переходити до вибору методики їх усунення. Тож, що підійде вам? Допомагаємо з’ясувати у нашому матеріалі.

Регулювання рівня цукру в крові

Рівень цукру в крові залежить від кількості білків, жирів, клітковини та вуглеводів, які є в їжі. До прикладу, після яблука ви зголоднієте за 30 хвилин, можете відчути потяг до солодкого чи занепад сил.

А от від жмені горіхів у вас буде менший стрибок та падіння рівня цукру в крові. Коли криві рівня цукру в крові менш різкі, то у нас довше зберігатиметься відчуття ситості.