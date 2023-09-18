Якщо у вас виникає сильна тяга до солодощів у вечірній час, то варто виявити можливу причину тяги до солодкого. Спробуйте вирішити цю проблему, а не наслідки.

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Чому нам ввечері хочеться солодкого розповіла дієтологиня Яна Музира.

Дієтологиня каже, що тяга до солодкого дуже часто пов’язана з неадекватним раціоном. Якщо ви пропускаєте прийоми їжі, якщо ви не добираєте цільних вуглеводів, ввечері ви хочете це компенсувати та доїсти.

Також це може бути брак позитивних емоцій. Якщо ви цілий день працювали на роботі, маєте напружений графік, тож хочете з’їсти щось солоденьке, щоб підняти собі настрій. Окрім того недостатня кількість сну за добу може стимулювати нас переїдати на наступний день. Якщо ви будете добре спати, тяга до солодкого буде зменшуватися,

– зазначила дієтологиня.

До найчастіших ризиків належить дефіцит заліза, вітаміну D, цинку, хрому, магнію, кальцію, йдеться в інстаграм-дописі клініки дієтології Наталії Самойленко.



Дієтологиня розповіла, чому нам ввечері хочеться солодкого / Фото Pexels

Недосип

Це єдине джерело дофаміну для вас. Стимулюйте свій дофамін, але бажано, не задіюючи жувальні м’язи.

Стрес

Стресові ситуації також часто впливають на бажання з’їсти солодке, оскільки нам хочеться заїсти емоції чимось, що принесе нам задоволення.

Незбалансоване та неповноцінне харчування

Недостатньо білка, замало корисних жирів (горіхи, насіння, оливки, авокадо), заміна повних вуглеводів швидкими (пластівці замість цільного крупу, сік замість фрукта).