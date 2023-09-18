Если у вас возникает сильная тяга к сладостям в вечернее время, то следует выявить возможную причину тяги к сладкому. Попытайтесь решить эту проблему, а не последствия.
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Почему нам вечером хочется сладкого рассказала диетологиня Яна Музыра.
Диетологиня говорит, что тяга к сладкому очень часто связана с неадекватным рационом. Если вы пропускаете приемы пищи, если вы не подбираете цельных углеводов, вечером вы хотите это компенсировать и доесть.
Также это может быть нехватка положительных эмоций. Если вы целый день работали на работе, есть напряженный график, поэтому хотите съесть что-то сладкое, чтобы поднять себе настроение. Кроме того, недостаточное количество сна в сутки может стимулировать нас переедать на следующий день. Если вы будете хорошо спать, тяга к сладкому будет уменьшаться,
– отметила диетологиня.
К наиболее частым рискам относится дефицит железа, витамина D, цинка, хрома, магния, кальция, говорится в инстаграмм-сообщении клиники диетологии Натальи Самойленко.
Диетология рассказала, почему нам вечером хочется сладкого / Фото Pexels
- Недосып
Это единственный источник дофамина для вас. Стимулируйте свой дофамин, но желательно, не задействуя жевательные мышцы.
- Стресс
Стрессовые ситуации также часто влияют на желание съесть сладкое, поскольку нам хочется съесть эмоции чем-то, что доставит нам удовольствие.
- Несбалансированное и неполноценное питание
Недостаточно белка, мало полезных жиров (орехи, семена, оливки, авокадо), замена полных углеводов быстрыми (хлопья вместо цельного крупа, сок вместо фрукта).