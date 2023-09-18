Если у вас возникает сильная тяга к сладостям в вечернее время, то следует выявить возможную причину тяги к сладкому. Попытайтесь решить эту проблему, а не последствия.

Смотрите также Добавьте в свой рацион гранат: 5 убедительных причин от диетологов

Почему нам вечером хочется сладкого рассказала диетологиня Яна Музыра.

Диетологиня говорит, что тяга к сладкому очень часто связана с неадекватным рационом. Если вы пропускаете приемы пищи, если вы не подбираете цельных углеводов, вечером вы хотите это компенсировать и доесть.

Также это может быть нехватка положительных эмоций. Если вы целый день работали на работе, есть напряженный график, поэтому хотите съесть что-то сладкое, чтобы поднять себе настроение. Кроме того, недостаточное количество сна в сутки может стимулировать нас переедать на следующий день. Если вы будете хорошо спать, тяга к сладкому будет уменьшаться,

– отметила диетологиня.

К наиболее частым рискам относится дефицит железа, витамина D, цинка, хрома, магния, кальция, говорится в инстаграмм-сообщении клиники диетологии Натальи Самойленко.



Диетология рассказала, почему нам вечером хочется сладкого / Фото Pexels

Недосып

Это единственный источник дофамина для вас. Стимулируйте свой дофамин, но желательно, не задействуя жевательные мышцы.

Стресс

Стрессовые ситуации также часто влияют на желание съесть сладкое, поскольку нам хочется съесть эмоции чем-то, что доставит нам удовольствие.

Несбалансированное и неполноценное питание

Недостаточно белка, мало полезных жиров (орехи, семена, оливки, авокадо), замена полных углеводов быстрыми (хлопья вместо цельного крупа, сок вместо фрукта).