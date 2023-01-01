Якщо час від часу дрімати на дивані, це може позитивно вплинути на ваше здоров'я. Однак є випадки, коли треба категорично уникати сну на дивані. У цій статті ми розповімо про те, що можна, а що забороняється.
Зверніть увагу Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму
Чи корисно спати на дивані
Іноді диван є просто найзручнішим варіантом для сну. Якщо у вас є певні захворювання, то це може навіть забезпечити найкращий сон.
Покращується сон при застуді
Коли у вас закладеність або лихоманка, то може бути важко влаштуватися на ліжку. У таких випадках диван, обтягнутий м'якою оббивкою, стає рятівником.
На ньому є можливість лежати грудьми вище за рівень ніг. Як відомо, це допомагає позбутися закладеності й полегшити сон, коли ви хворі.
Полегшується безсоння
Якщо засинати на дивані кілька ночей, то це змінить атмосферу й допоможе вашому мозку переналаштуватися.
Майте на увазі, що якщо у вас безсоння і ваш мозок занадто звик до сну на дивані, вам може стати важко повернутися до сну в ліжку. Подумайте про придбання нового матраца, якщо ваш незручний і не дає вам спати вночі.
Чим корисний сон на дивані / Фото Pexels
Можливі побічні ефекти
- біль у спині та шиї;
- біль у ногах;
- погіршення якості сну.
Поради щодо сну на дивані
Якщо ви збираєтеся спати на дивані, є способи мінімізувати ризик болю в шиї та спині:
- не використовуйте диванні подушки для сну. Обирайте тверду подушку зі знімною наволочкою, щоб підтримувати шию під час сну.
- усвідомте своє положення до сну. Витягніться тілом по всій довжині дивана і ляжте так, щоб спина була рівною.
- вимкніть телевізор і покладіть телефон подалі від руки, перш ніж заснути.
- щовечора лягайте спати в один і той же час, коли зможете.