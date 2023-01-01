Якщо час від часу дрімати на дивані, це може позитивно вплинути на ваше здоров'я. Однак є випадки, коли треба категорично уникати сну на дивані. У цій статті ми розповімо про те, що можна, а що забороняється.

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Чи корисно спати на дивані

Іноді диван є просто найзручнішим варіантом для сну. Якщо у вас є певні захворювання, то це може навіть забезпечити найкращий сон.

Покращується сон при застуді

Коли у вас закладеність або лихоманка, то може бути важко влаштуватися на ліжку. У таких випадках диван, обтягнутий м'якою оббивкою, стає рятівником.

На ньому є можливість лежати грудьми вище за рівень ніг. Як відомо, це допомагає позбутися закладеності й полегшити сон, коли ви хворі.

Полегшується безсоння

Якщо засинати на дивані кілька ночей, то це змінить атмосферу й допоможе вашому мозку переналаштуватися.

Майте на увазі, що якщо у вас безсоння і ваш мозок занадто звик до сну на дивані, вам може стати важко повернутися до сну в ліжку. Подумайте про придбання нового матраца, якщо ваш незручний і не дає вам спати вночі.

Чим корисний сон на дивані / Фото Pexels

Можливі побічні ефекти

біль у спині та шиї;

біль у ногах;

погіршення якості сну.

Поради щодо сну на дивані

Якщо ви збираєтеся спати на дивані, є способи мінімізувати ризик болю в шиї та спині:

не використовуйте диванні подушки для сну. Обирайте тверду подушку зі знімною наволочкою, щоб підтримувати шию під час сну.

усвідомте своє положення до сну. Витягніться тілом по всій довжині дивана і ляжте так, щоб спина була рівною.

вимкніть телевізор і покладіть телефон подалі від руки, перш ніж заснути.

щовечора лягайте спати в один і той же час, коли зможете.

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