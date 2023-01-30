Існує безліч методів, які можуть допомогти знову заснути. Ми ж розповідаємо про 5 перевірених способів, які застосовують найчастіше.

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Як знову заснути серед ночі

Позбавтеся від яскравого світла або гучних звуків

Якщо вам важко заснути, подивіться, чи не заважає світло у спальні. На сон може впливати й електричне світло, що відбиває з інших кімнат. Тривожні звуки знадвору теж мають негативну дію.

Світло може пробиратися крізь шпарини / Фото Pexels

Встаньте з ліжка і порухайтеся

Багато експертів зі сну рекомендують встати з ліжка та піти в іншу кімнату, якщо ви не можете знову заснути протягом 20 хвилин. Можна навіть спробувати лягти на інше ліжко. Є ймовірність, що наступне ваше пробудження буде зранку.

Не дивіться на годинник

Дивлячись на годинник, ви можете відчувати занепокоєння через відсутність сну. Особливо тоді, коли година вже пізня. Відкладіть його якомога далі від ліжка.

Не беріть до рук смартфон

Екрани смартфонів та іншої електроніки випромінюють синє світло, яке може пригнічувати вироблення мелатоніну в організмі. Цей гормон допомагає регулювати ваш циркадний ритм і цикли сну. Хоча найкраще уникати телефону вночі через можливість психічної стимуляції.

Медитуйте або спробуйте дихальні вправи

Дихальні вправи та медитація заспокоюють ваш розум і викликають сон. Ці методи також можуть відвернути вас від хвилювань про те, щоб заснути.

Спробуйте відому дихальну техніку 4 – 7 – 8. Вдихайте через ніс протягом 4 секунд, затримайте дихання на 7 секунд і видихайте через рот на 8 секунд.

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