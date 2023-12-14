Якщо ви багато тренуєтеся, проте не робите розтяжки після цього, це може не надто добре вплинути на ваше самопочуття згодом. Тож не забувайте, що розтяжка має бути обов'язковим закінченням будь-якого вашого тренування. Одними з найкращих вправ поділилася експертка і тренерка Аніта Луценко.

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Розтяжка сидячи

Для того, щоб виконати першу вправу розтяжки, вам потрібно сісти на підлогу та схрестити ноги. Руки підніміть вгору та тримайте їх витягнутими, а спину – прямою. Після цього обережно потягніться руками вперед. Так ви зможете дуже добре розтягнути задню поверхню стегна разом із сідницями. Трюк тут полягає в тому, щоб обидві сідниці залишалися на підлозі, а ви з кожним видихом опускалися ще нижче.

Піднімайтеся з цього положення з округлою спиною. Та після цього розтяжка не закінчена – зверніть увагу на свої ноги та змініть їх так, щоб та, що спочатку була зверху, опинилася внизу. Після цього повторіть розтяжку.

Дотягніться до носків

Ця розтяжка вам точно вже відома. Для неї залишайтеся на підлозі, а ноги витягніть перед собою. Носки потягніть на себе, щоб стопа стояла перпендикулярно нозі. Намагайтеся дотягтися до носків кінчиками пальців.

Не біда, якщо у вас це не виходить: зігніться настільки, наскільки можете. Головне – слідкувати за тим, щоб ваша спина весь цей час залишалася прямою. Залишайтеся у такому положенні стільки, скільки зможете.

Розтяжка після тренування надзвичайно важлива / Фото Pexels

Поза голуба

Ця розтяжка може бути відомою тим людям, які захоплюються йогою. Для того, щоб виконати розтяжку, вам потрібно спершу встати в планку, а після цього одну ногу підігнути під себе, а другу залишити за спиною, і у такому положенні опуститися на підлогу так, як це показано на фото.

Поза голуба досить корисна для здоров'я / Фото Pexels

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Згодом опустіться на лікті та залишайтеся у такому положенні, щоб добре розтягти м'язи сідниць. Виконайте вправу на кожну ногу окремо.

Метелик

Ця розтяжка теж вже може бути вам відома. Для того, щоб виконати її, вам потрібно сісти так, щоб ваші ступні стикалися одна з одною, а коліна намагатися притиснути якомога ближче до землі. Виконуйте рухи ногами, які нагадують змахи крил метелика, і це допоможе позбутися болю у м'язах.