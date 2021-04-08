Підняти та подмухати: чи можна їсти продукти, які впали на підлогу

Вважається, що за короткий час контакту, патогенні бактерії не встигають "перекочувати" на їжу, яка впала на підлогу. Саме через це в народі укріпилося поширене правило "5 секунд". Спробуємо з'ясувати, що з цього приводу думає наука та чи можна їсти те, що впало на підлогу.

Ті, хто вважає, що підіймати їжу з підлоги – шкідливо, частково праві. Теоретично, в такий спосіб легко отримати сальмонелу, стафілокок або кишкову паличку. Навіть якщо на продукт потрапить одна сальмонела, вже за 7 годин вона розмножиться до тисячі. Утім, мало хто їсть їжу, яка пролежала на підлозі впродовж такого довгого періоду.

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Якщо ви впевнені, що ваша підлога ідеально чиста – у вас не повинно бути приводів для переживань. Але значення має не лише стан поверхні, а й матеріал з якого вона виготовлена.

Як на забруднення впливає поверхня



Чи можна їсти їжу, яка впала на підлогу / Фото Unsplash

У 2007 році професор Пол Доусон провів 3 досліди. Разом з колегами він помістив культуру сальмонел на дерево, плитку та килим. Професор клав на поверхні різноманітні продукти, залишаючи їх там впродовж 5, 30 та 60 секунд. Згодом його колеги провели аналогічний експеримент, однак цього разу їжа контактувала з покриттям вже 2, 4, 8 і 24 години.

Виявилося, що понад 99% бактерій переходили на їжу в перші 5 секунд. Дослідники уточнили, що найважливішу роль відіграв не час, а забрудненість поверхні та матеріал з якого вона була зроблена. Виявилося, що плитка, дерев'яні та ламіновані поверхні передають набагато більше бактерій, ніж килим.

Важлива консистенція продукту



Чи можна їсти їжу, яка впала на підлогу / Фото Pinterest

Наука не стояла на місці. І вже у 2016 році, вчений Дональд Шафнер разом з колегами провів додаткові експерименти. Досліди проводилися на 4-х поверхнях: дослідники кидали хліб, шматочки кавуна, бутерброд з маслом і жувальні цукерки на нержавіючу сталь, дерево, керамічну плитку та килим.

Максимальну кількість бактерій дослідники знайшли на кавуні, мінімальну – на жувальних цукерках. Це підтвердило думку, що мікроорганізми відчувають себе комфортно в середовищі, де найбільше вологи.

Склад їжі



Чи можна підіймати їжу з підлоги / Фото Unsplash

Сіль та цукор – натуральні консерванти, тому солоні та солодкі продукти, підняті з підлоги, будуть безпечнішими за необроблені аналоги. Однак, надлишок такої їжі в раціоні, псує здоров'я не гірше за патогенні мікроорганізми.

Питання імунітету

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Якщо ваш імунітет в порядку, не варто панікувати з приводу того, що ви з'їли шматочок їжі, підібраної з підлоги. Іншим – варто перестрахуватися та відмовитися від цієї звички.