Действительно ли стоит есть супы: нутрициологиня рассказала о пользе и вреде от первого блюда
Наука до сих пор не подтвердила, что первые блюда действительно положительно влияют на желудочно-кишечный тракт. Поэтому, если вас убеждают, что суп помогает избежать гастрита, улучшает пищеварение и защищает слизистую оболочку желудка – не спешите с выводами и обратите внимание, что такое питание тоже имеет несколько особенностей. Об основных из них рассказала нутрициологиня Ольга Дорош.
Источник:инстаграм Ольга Дорош
Несмотря на убеждение, что "теплое первое блюдо – ключ к здоровой жизни", супы не являются особой пищей, которая способна спасти от заболеваний желудка или улучшить иммунитет. Подробнее о пользе и вреде супов – далее.
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Обязательно ли есть суп
Нет. Ни одна диетологическая организация, официальные рекомендации США, Великобритании или Минздрав Украины не утверждают, что "нужно" или "стоит". Если хотите есть суп – ешьте, однако, если не любите их – тоже ничего страшного.
Является ли суп профилактикой гастрита
Нет. Суп никоим образом не профилактирует гастрит или другие проблемы с ЖКТ и никак не защищает слизистую желудка. Суп наоборот может стимулировать гастрит, повышая кислотность. Здесь в помощь придут жирные бульоны, борщ на ребрах и дополнительная порция сметаны.
Полезно ли употреблять легкий овощной суп
Все зависит от ингредиентов.
Порция супа на обед, где плавает 2 соцветия брокколи, 3 кубика картошечки и кольцо моркови содержит мало калорий, польза от вываренных овощей нулевая, а сытость от воды – обманчива. Если мы съедаем тарелку такого супа, то уже не захотим порцию каши, овощей или мяса, ведь желудок заполнен жидкостью.
Есть ли в супе какая-то польза
Если суп приготовлен правильно и если нам доставляет удовольствие его употребление – это однозначно полезная пища. Кроме этого мы можем вносить суп в дневную норму жидкости.
Как сделать суп полезным
- Готовим на нежирном бульоне (добавляем сельдерей, корень петрушки). Следует избегать "бабушкиной зажарки" с морковью и луком.
- Суп должен быть густым благодаря овощам. Идеально, если овощи будут сварены al dente. Добавляем в суп горошек, стручковую фасоль, брокколи, цветную капусту, чтобы достичь разнообразия овощей в тарелке. ⠀
- Делаем время от времени супы-пюре, где щедро добавляем овощей, а не сливок или масла (их можно, но в меру). ⠀
- Добавляем в суп бобовые, крупы, чтобы увеличить нутритивную ценность блюда. ⠀
- Посыпаем суп свежей или замороженной зеленью.
- Добавляем сушеных трав, куркумы, смесь перцев. Важно, чтобы ароматных специй было побольше, а соли – как можно меньше.
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