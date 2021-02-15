Наука до сих пор не подтвердила, что первые блюда действительно положительно влияют на желудочно-кишечный тракт. Поэтому, если вас убеждают, что суп помогает избежать гастрита, улучшает пищеварение и защищает слизистую оболочку желудка – не спешите с выводами и обратите внимание, что такое питание тоже имеет несколько особенностей. Об основных из них рассказала нутрициологиня Ольга Дорош.

Несмотря на убеждение, что "теплое первое блюдо – ключ к здоровой жизни", супы не являются особой пищей, которая способна спасти от заболеваний желудка или улучшить иммунитет. Подробнее о пользе и вреде супов – далее.

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Обязательно ли есть суп

Нет. Ни одна диетологическая организация, официальные рекомендации США, Великобритании или Минздрав Украины не утверждают, что "нужно" или "стоит". Если хотите есть суп – ешьте, однако, если не любите их – тоже ничего страшного.

Является ли суп профилактикой гастрита

Нет. Суп никоим образом не профилактирует гастрит или другие проблемы с ЖКТ и никак не защищает слизистую желудка. Суп наоборот может стимулировать гастрит, повышая кислотность. Здесь в помощь придут жирные бульоны, борщ на ребрах и дополнительная порция сметаны.

Полезно ли употреблять легкий овощной суп

Все зависит от ингредиентов.

Порция супа на обед, где плавает 2 соцветия брокколи, 3 кубика картошечки и кольцо моркови содержит мало калорий, польза от вываренных овощей нулевая, а сытость от воды – обманчива. Если мы съедаем тарелку такого супа, то уже не захотим порцию каши, овощей или мяса, ведь желудок заполнен жидкостью.

Есть ли в супе какая-то польза

Если суп приготовлен правильно и если нам доставляет удовольствие его употребление – это однозначно полезная пища. Кроме этого мы можем вносить суп в дневную норму жидкости.

Как сделать суп полезным