Аніта Луценко розповіла, що у кожної людина своя структура тіла, яку кардинально змінити не вийде.

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"Ноги не стануть довшими. Зріст не збільшиться після 25 років. А ікри – з об'ємних не стануть дуже тонкими (як у моделі з довжиною ніг 1 метр 20 сантиметрів і вагою 45 кілограмів). Проте все ж трошки змінити можна", – зазначила Аніта.

Як схуднути в ікрах

Зменшити загальний прошарок жиру

Це залежить від харчування. Якщо ваше місце відкладення жиру – це гомілки, то потрібно почекати, поки схудне все тіло, і в кінці дійде до них.

Зменшити набряклість

Перевірте, чи є варикоз, чи набрякають ноги, чи носите ви спецгольфи (якщо так, то одягайте їх на тренування в тому числі). Якщо ви візьмете за звичку регулярну ходьбу – це поліпшить лімфотечію.

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Приділити час розтяжці

Намагатися зменшити розмір самого м'язу не дуже логічно. Краще додати більше розтяжок і звернути увагу на загальний відсоток жиру в організмі. Покращуйте лімфотечію масажем і тренуваннями.