На щастя, вже цього літа ви можете зловити кілька продуктів, щоденне споживання яких підтримає ваше здоров'я та імунну систему.

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Волоські горіхи

Цей універсальний продукт смакує багатьом, а експериментувати на кухні з ним можна досхочу. Згодиться він і до смачної вівсянки на сніданок, і в улюблений пиріг, і у літній салат чи просто як окремий перекус. Цей потужний суперпродукт може творити чудеса для вашого тіла та мозку.

Волоські горіхи багаті омега-3 жирними кислотами, вітаміном Е та цинком, які зберігають клітини здоровими, захищаючи їх від окислювального пошкодження та зменшуючи запалення,

– каже дієтологиня Алісія Гелвін.

Цінний склад має унікальний вплив на вільні радикали і захищає організм від головного передвісника старіння. До того ж продукт лікарі пов'язують зі зниженням рівня холестерину, що допомагає запобігти серцевим захворюванням. Дослідження також показали, що невелика доза горішків нормалізує артеріальний тиск та пришвидшує метаболізм.



Горіхи корисні для здоров'я / Фото Pexels

Ягоди

Цими смаколиками переповнені холодильники багатьох у літній сезон. Така закуска – найкраща альтернатива солодощам із додаванням цукру: вона допомагає не лише вгамувати смакові бажання, але й принесе користь організму. Головна перевага – антиоксиданти, які першими стають у боротьбу з віковими змінами.

Антиоксиданти – це поживні компоненти, які допомагають поглинати вільні радикали. Вільні радикали можуть спричинити пошкодження ДНК, старити шкіру та сприяти запаленню – усе це стає важливішим для боротьби з віком,

– повідомляє експертка.

Склад ягід також переповнений клітковиною. Вона стане вашою союзницею під час схуднення та може покращити інші важливі функції в організмі, зокрема роботу кишківника.