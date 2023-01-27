Як довго ваші продукти для випічки стоять на полицях? Незалежно від того, чи є ви завзятим пекарем, чи тим, хто час від часу щось готує, важливо знати термін придатності всіх інгредієнтів. Адже зіпсовані продукти можуть значно змінити смак і консистенцію ваших десертів чи випічки.

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Чи псується борошно

Насправді мука залишатиметься свіжою лише протягом трьох місяців, якщо її не зберігати належним чином. Тому будь-яке борошно, куплене в магазині, слід перекласти в герметичний контейнер після того, як ви його відкриєте. Так ви можете продовжити термін зберігання до 2 років.

Вівсяне чи мигдальне псуються набагато швидше, ніж універсальне біле борошно. Якщо правильно зберігати, мигдальне борошно має термін придатності близько 1 року.

Цукор

Білий цукор-пісок дійсно має необмежений термін придатності, особливо якщо стоїть у сухому темному місці.

Проте коричневий цукор дещо інший, оскільки він твердне під дією повітря. Ось чому він перетворюється на цеглину, якщо залишити цукор в оригінальному пакованні. Тому коричневий цукор треба зберігати в герметичному контейнері. Так він буде придатний протягом 2 років.

Коричневий цукор придатний максимум два роки / Фото Unsplash

Харчова сода

Цей продукт має відносно короткий термін зберігання. Після відкриття харчова сода залишається придатною лише близько 6 місяців. Щоб продовжити термін, зберігайте її в герметичному контейнері та покладіть в комору або шафу.

Якщо ви хочете перевірити, чи харчова сода ще свіжа, насипте столову ложку в миску з оцтом. Якщо сода шипить, то вона придатна й безпечна для використання.

Розпушувач

Правила придатності для розпушувача такі ж, як і для харчової соди. Оскільки він чутливий до вологи, розпушувач слід перекласти в контейнер і зберігати в темному сухому місці.

Екстракт ванілі

Якщо зберігати відкриту пляшку ванільного екстракту в прохолодному, сухому, темному місці, вона буде придатна роками. Однак завжди варто понюхати її перед застосуванням.

Якщо ванільний екстракт не має типового солодкого аромату, слід купити нову пляшку.

Кукурудзяний крохмаль

Кукурудзяний крохмаль як доведено, довговічний, але це не означає, що він не може зіпсуватися.

Якщо ви помітили, що кукурудзяний крохмаль має дивний запах, кислий смак або змінив колір, краще викинути його у смітник.