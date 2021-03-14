Наш образ жизни отражается на всем организме и иммунитет – не исключение. Поэтому, проанализировав свои привычки, легко предсказать, заболеете ли вы в ближайшее время. Чтобы упростить анализ, составили тест, который поможет определить, насколько сильна ваша иммунная система.

Иммунитет – это совокупность защитных механизмов, которые помогают организму бороться с чужеродными факторами: бактериями, вирусами, инородными телами и тому подобное. Чем крепче иммунитет, тем легче организму поддерживать нормальное функционирование под влиянием внешних факторов.

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Некоторые факторы, например, вредные привычки, стрессы и однообразный рацион приводят к ослаблению, казалось бы, сильного иммунитета. К тому же микробы, бактерии и вирусы постоянно мутируют, приспосабливаясь к новым действующим веществам. В таком случае нам не остается ничего другого, кроме изменения своего образа жизни.

Действительно ли вам нужно укреплять иммунитет и с чего начать? Об этом вы узнаете, пройдя наш тест.

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