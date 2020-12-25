Ранкові тренування не обов'язково повинні проходити в спортзалі, фітнес-центрі чи стадіоні. Інколи найкращим місцем для фізичних навантажень є ваше ліжко.

Якщо ви відкладаєте заняття спортом через те, що не можете вилізти зранку з-під ковдри – ми маємо надійне рішення! Розпочніть виконувати вправи там, де ви лежите, повідомляє Lifehacker. Якщо цього виявиться замало – ви завжди можете продовжити тренування в більш зручному місці.

А поки що – ловіть 4 ефективні вправи, які можна виконувати, не встаючи з ліжка!

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Розведення ніг, лежачи

Якщо ви виконуєте подібну вправу вперше – не перестарайтеся. По-перше, зранку у вас нерозігріте тіло. По-друге, неправильне виконання вправи може стати причиною травми м'язів стегон. Тому розводьте ноги не більше ніж дозволяє розтяжка.

Рекомендована кількість повторень – 20 разів.

Розведення ніг, лежачи. Відео з каналу Фитнес-Семья

Сідничний місток

Покладіть руки вздовж тіла, зігніть коліна і поставте стопи на ліжко. Підіймайте таз якомога вище.

Рекомендована кількість повторень – 20 разів.

Сідничний місток. Відео з каналу Well+Good

Віджимання

Після двох перших вправ можна встати з ліжка. Але не спішіть покидати спальню. Поставте руки на край ліжка та виконуйте віджимання. Напружуйте прес і сідниці, щоб тіло залишалося прямим.

Рекомендована кількість повторень – 15 разів.

Віджимання. Відео з каналу Caroline Girvan

Скелелаз

Займіть зручне положення, поставте долоні під плечима, погляд повинен бути спрямованим в підлогу. Підтягуйте кожне коліно до грудей, намагаючись не рухати тазом. Працюйте у своєму темпі.

Рекомендована кількість повторень – 20 разів.

Скелелаз. Відео з каналу Well+Good