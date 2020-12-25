Утренние тренировки необязательно должны проходить в спортзале, фитнес-центре или стадионе. Иногда лучшим местом для физических нагрузок может стать ваша кровать.

Если вы откладываете занятия спортом из-за того, что не можете вылезти утром из-под одеяла - мы надежное решение! Начните выполнять упражнения там, где вы лежите, сообщает Lifehacker. Если этого окажется мало – вы всегда можете продолжить тренировки в более удобном месте.

А пока что – ловите 4 эффективные упражнения, которые можно выполнять. не вставая с постели!

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Разведение ног, лежа

Если вы выполняете подобное упражнение впервые – не переусердствуйте. Во-первых, утром у вас не разогретое тело. Во-вторых, неправильное выполнение упражнения может стать причиной травмы мышц бедер. Поэтому разводите ноги не более чем позволяет растяжка.

Рекомендуемое количество повторений – 20 раз.

Разведение ног, лежа. Видео с канала Фитнес-Семья

Ягодичный мостик

Положите руки вдоль тела, согните колени и поставьте стопы на кровать. Поднимайте таз как можно выше.

Рекомендуемое количество повторений – 20 раз.

Седалищный мостик. Видео с канала Well + Good

Отжимания

После двух первых упражнений можно встать с постели. Но не спешите покидать спальню. Поставьте руки на край кровати и выполняйте отжимания. Напрягайте пресс и ягодицы, чтобы тело оставалось прямым.

Рекомендуемое количество повторений – 15 раз.

Отжимания. Видео с канала Caroline Girvan

Скалолаз

Займите удобное положение, поставьте ладони под плечами, взгляд должен быть направлен в пол. Подтягивайте каждое колено к груди, стараясь не двигать тазом. Работайте в своем темпе.

Рекомендуемое количество повторений – 20 раз.

Скалолаз. Видео с канала Well + Good