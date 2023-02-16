Тривалість сну залежить від індивідуальних факторів, враховуючи ваш вік, здоров'я та навіть ДНК. Національний фонд сну надає рекомендовану тривалість за віком на основі наукових досліджень, які протягом двох років проводили 18 різних експертів зі сну.

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Скільки годин потрібно спати

Новонароджені та немовлята потребують найбільше сну для оптимізації постнатального розвитку: від 14 до 17 годин і від 12 до 16 годин. А підлітки у віці 14 – 17 років потребують міцного сну від 8 до 10 годин на добу.

Дорослі віком від 18 до 64 років повинні спати від семи до дев'яти годин щоночі. Деякі дорослі вважають, що семи годин цілком достатньо, щоб виспатися. Тим часом іншим потрібно ближче до дев'яти годин, щоб повністю відпочити.

Тривалість сну залежить від віку / Фото Unsplash

Дехто може пишатися тим, що здатен бути енергійним за 5 – 6 годин сну. Але правда полягає в тому, що такі люди можуть серйозно недосипати, навіть не усвідомлюючи цього. Наслідки недостатнього сну можуть бути миттєвими, але також можуть накопичуватися поступово та проявлятися з часом.

Професор і директор лабораторії сну Метью Вокер розповів про результати одного дослідження. 6-годинний протягом 10 днів може призвести до такого ж розладу, як у людей, що не сплять 24 години поспіль!

Починаючи з 65 років, літнім людям потрібно лише 7 – 8 годин сну. Ось дані за списком: