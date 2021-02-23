Мобільні телефони давно стали продовженням наших рук, ще однією парою очей та резервним мозком. Та цим їх вплив не обмежився. Як стверджує наука, сьогодні смартфони продовжують змінювати наші пальці, хребет та легені.

Сьогодні важко уявити, яким б було життя без телефонів. За допомогою них ми орієнтуємося в просторі, працюємо, заводимо знайомства та розслабляємося. Телефони настільки міцно осіли в нашому житті, що почали видозмінювати наше тіло. Не вірите? Тоді наступні 6 пунктів спеціально для вас.

Читайте також Випряміть спину: вправи для діагностики та профілактики сутулості

Пальці та руки

Подивіться на середній палець руки, якою ви пишете. Він виявиться дещо деформованим. У більшості школярів і студентів на цьому пальці мозоль від ручки, саме вона спричиняє легке випирання. Можливо, через кілька поколінь деформації не стане, адже ми практично перестали писати від руки. Замість цього ми скролимо, набираємо та користуємося тачпадом.

Цифровий прогрес турбує ортопедів і хірургів – до них все частіше звертаються з болем у великому пальці або онімінням рук через щоденне використання мобільного телефону. Для цих симптомів навіть з'явилися свої терміни.

Text claw – спазми пальців і болі в м'язах, які виникають, коли ми швидко і монотонно натискаємо мишкою або гортаємо стрічку інстаграму.



Cell phone elbow – оніміння пальців або поколювання в них, що з'являється через те, що лікоть довгий час знаходиться в зігнутому стані.

Слідом за термінами інтернет заполонили нові теорії еволюції: смартфони приведуть до змін у твердих і м'яких тканин. А телекомунікаційна компанія Broadband Choices навіть випустила футуристичний прогноз, припустивши, як буде виглядати людська рука в процесі цифрової еволюції:

Видовище не з приємних: на середньому і безіменному пальцях – гелеві присисальця, вказівний палець має конусоподібну форму і загострюється, великий і мізинець теж загострені та загнуті.



Як скрол впливає на пальці / Фото Pexels

Порушення постави

Вчені вважають, що навіть кілька годин, проведених за смартфонами, порушують поставу і дихання.

Щоб підтвердити гіпотезу, вчені провели експеримент. За його умовами, учасників було розділено на 2 групи: перша користувалася смартфоном менш як 4 години на добу, друга – не обмежувала час, проведений "в телефоні". Виявилося, що зігнуте положення при використанні мобільного викликає зміни в структурі шийних хребців і порушує дихання. У людей з 2-ї групи, м'язи респіраторного тракту були ослаблені, а максимальна вентиляція легень – знижена. Всі ці проблеми стосуються й користувачам комп'ютерів.

Вплив на обличчя

У 2012 році в пресі з'явився термін "smartphone face", який описує обличчя з провисаючої лінією щелепи, подвійним підборіддям і вираженими зморшками в куточках губ. Пластичний хірург Мервін Паттерсон в коментарі для Evening Standard розповів, що всі ці зміни відбуваються через положення нашої голови при використанні смартфона – зазвичай ми дивимося на екран, злегка витягнувши шию вперед. За словами Паттерсона, така поза послаблює м'язи шиї та збільшує гравітаційний вплив на щелепу. Хірург стверджує, що в останні роки до нього стали частіше звертатися пацієнти саме з такими проблемами.

Вчені вважають, що про вплив мобільних на наші обличчя говорити рано. Проте дослідження в цій області тривають.

Чи справді блакитне світло впливає на зір та шкіру / Фото Pexels

Інша сторона медалі – синє світло екранів. Досліджень про вплив HEV-світла на шкіру обличчя не так вже й багато. Ті, що є, повторюють: даних мало, тому складно прийти до однозначних висновків. Водночас це питання нерідко вивчається компаніями, які виробляють товари з захистом від блакитного випромінювання маски для обличчя, гаджети, окуляри). Деякі косметичні компанії проводять власні дослідження, які стверджують, що HEV-світло діє на шкіру так само руйнівно, як UVA- і UVB-промені. Втім, ці дані досі не підтверджені наукою.

Розлади зору

У 2018 році вчені з Університету Огайо розповіли про вплив блакитного світла на очі: нібито він веде до розростання "молекул", які викликають дистрофію сітківки. За словами авторів, блакитне світло небезпечне для рогівки, оскільки не може блокувати його. Після публікації дослідження в ЗМІ вийшло багато матеріалів про те, що смартфони провокують сліпоту.

Незабаром ці новини були спростовані журналістами видання The Verge. Виявилося, що дослідницька група лише вивчала, як він потенційно може пошкоджувати клітини рогівки.

Американська академія офтальмологів вважає, що реальний ризик полягає скоріше в синдромі сухого ока. Коли ми занадто довго дивимося на екран, ми рідше моргаємо і фокусуємося на одній точці. Це призводить до відчуття "піску" в очах, сухості та дискомфорту. Щоб уникнути їх, офтальмологи рекомендують кожні 20 хвилин хоча б на 20 секунд відводити погляд від екрана і фокусуватися на віддалених предметах.

Зменшення сперматозоїдів

Є гіпотеза, що зберігання мобільного в кишені штанів може негативно впливати на чоловічу фертильність. За даними деяких досліджень, радіочастотні електромагнітні хвилі приводять до окислювального стресу в спермі, зменшуючи кількість сперматозоїдів, їх рухливість і життєздатність.

Але поки вченим не до кінця зрозуміло, як саме електромагнітні хвилі діють на репродуктивну систему.

У будь-якому випадку, навіть якщо смартфон погіршує якість сперми, достатньо надягнути на нього чохол і не носити його в кишені штанів. Тіло вбирає на 15% менше випромінювання з кожним міліметром віддалення пристрою. А телефон, захований в сумку, й зовсім не загрожує здоров'ю.

Вплив на мозок

Ще у далекому 2017 році було виявлено, що наші когнітивні здібності погіршуються, коли ми тримаємо телефон в зоні досяжності. Таким чином, однієї лиш присутності смартфону достатньо, щоб займати місце в нашій голові, витісняючи інші завдання.

Крім цього мобільні телефони змушують нас ставати справжніми дофаміновими наркоманами. Вподобання, реакції, схвалення та швидкі соціальні взаємодії приносять чимало задоволення нашому мозку. Активізуються системи винагороди через що користувачі соцмереж відчувають себе задоволеними без витрат зусиль та енергії. Цим активно користуються розробники: нові соцмережі та додатки, нові форми комунікації та ще більше заохочення до лайків та підписок.