Кардіологи виділили одразу кілька звичок: одні впливають негативно не лише на серце, а й на загальний стан здоров'я, інші ж навпаки його покращують.

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Найгірша звичка для серця

Найнебезпечнішим є куріння та вейпінг. Це підвищує ризик інсульту, інфаркту та периферичних судинних захворювань, що може призвести до ампутації ніг у важких випадках.

Окрім цього, можуть з'явитись утворення бляшок у коронарних артеріях, що підвищує рівень холестерину. Не варто забувати і про те, що куріння підвищує ризик раку. Найкраще, що можна зробити, – кинути цю шкідливу звичку.

Інша поширена звичка, яка шкодить здоров'ю серця та серцево-судинної системи, включає малорухливий спосіб життя та погану дієту з високим вмістом насичених жирів і високим споживанням натрію. Окрім цього, треба тримати рівень холестерину під контролем,

– каже доктор медичних наук Майкл Левін.



Куріння дуже шкідливе для серця / Фото Pexels

Що найкраще для серця

Величезну користь отримає ваше серце від здорового харчування та регулярної фізичної активності. Хоч порада доволі очікувана, не варто нею нехтувати.

На тиждень варто приділяти спорту (швидка ходьба чи будь-які інші фізичні вправи) хоча б 150 хвилин. Харчуватись рекомендовано, керуючись середземноморською дієтою, у якій переважають корисні жири та рослинна їжа.