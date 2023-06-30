Кардиологи выделили сразу несколько привычек: одни оказывают негативное влияние не только на сердце, но и на общее состояние здоровья, другие же наоборот его улучшают.

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Худшая привычка для сердца

Самым опасным является курение и вейпинг. Это повышает риск инсульта, инфаркта и периферических сосудистых заболеваний, что может привести к ампутации ног в тяжелых случаях.

Кроме этого, может появиться образование бляшек в коронарных артериях, что повышает уровень холестерина. Не стоит забывать и о том, что курение повышает риск рака. Лучшее, что можно сделать, – бросить эту вредную привычку.

Другая распространенная привычка, вредящая здоровью сердца и сердечно-сосудистой системы, включает малоподвижный образ жизни и плохую диету с высоким содержанием насыщенных жиров и высоким потреблением натрия. Кроме этого, нужно держать уровень холестерина под контролем,

– говорит доктор медицинских наук Майкл Левин.



Курение очень вредно для сердца / Фото Pexels

Что лучше для сердца

Большую пользу получит ваше сердце от здорового питания и регулярной физической активности. Хотя совет достаточно ожидаемый, не стоит им пренебрегать.

На неделю следует уделять спорту (быстрая ходьба или любые другие физические упражнения) хотя бы 150 минут. Питаться рекомендовано, руководствуясь средиземноморской диетой, в которой преобладают полезные жиры и растительная пища.