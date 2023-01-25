Вплинути на склад маси тіла та спалити вісцеральний жир за лічені дні допоможе квасоля. Про всю небезпеку жиру, який накопичується навколо органів, розповідаємо далі.

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Як квасоля допоможе схуднути

Вісцеральний жир є передвісником серйозних проблем зі здоров'ям, тож його варто остерігатись та оперативно знищувати, аби не зіткнутись з хворобами серця чи діабетом. Розташовується винуватець цих проблем у животі. Він не лише додає об'ємів вашій талії, але й погіршує роботу органів.

Дослідження доводять, що зменшити вісцеральний жир може певна їжа, якою ви можете насолоджуватись та спалювати шкідника водночас. Експерти рекомендують не оминати квасолю. Це універсальний продукт, який смачно та корисно доповнить ваш раціон.



Квасоля спалює вісцеральний жир / Фото Pexels

Квасоля містить у складі багато заліза та антиоксидантів. Не зайвими для організму будуть білок, клітковина та низька калорійність, яка потішить фігуру. Дослідження показало, що квасоля ефективно бореться з жиром на животі за лічені дні. Вчені вивчали вплив бобового продукту на прикладі гризунів, органи яких були покриті вісцеральним жиром.

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Миші пройшли три етапи експериментів та дотримувались бобової дієти. Вони тривали 25, 26 і 29 днів відповідно. За цей період гризуни втратили значну частину вісцерального жиру та вагу.

Звичайна квасоля має специфічну дію проти ожиріння, яка може зменшити ризики ожиріння та хронічних захворювань у людей із надмірною вагою. І потенційно зменшити ризик збільшення ваги у дорослому віці шляхом пригнічення накопичення ліпідів, жирів у областях вісцерального жиру,

– зазначають дослідники.

Вчені зазначають, що відкриття наразі потребує поточних досліджень, аби детальніше пояснити зв'язок між квасолею та втратою ваги.