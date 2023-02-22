Здається, що може бути простіше, ніж приготувати пакетований чай. Але навіть цю місію ви можете провалити, якщо не знатимете, скільки часу можна тримати пакетик у воді та чому його після заварювання не можна відтискати.

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Чому не можна відтискати пакетик після заварювання

Пакетований чай став улюбленцем багатьох, адже його можна досить швидко приготувати, при цьому не залишаючи у чашці листя рослини. Існує думка, що у чайних пакетах виробники збирають лише дрібні відходи виробництва, проте цей міф ми розвіяли вже раніше.

Але зіпсувати навіть якісний чай може популярна звичка, яку повторюють чи не всі любителі чаю: прибирати зайву воду з пакетика після заварювання чаю. Так, відтискаючи пакетик, ви можете вберегти кухонну поверхню від зайвих забруднень, але точно не свій організм.



Правильно запарюйте чай / Фото Pexels

Відомо, що чайне листя містить поліфеноли та мікроелементи, які також часто зустрічаються у складі фруктів та овочів. Ці компоненти корисні для нашого здоров'я. І все б нічого, якби не дубильна кислота, вміст якої в рази перевищує корисні поліфеноли.

Прибираючи зайву рідину, ви автоматично збільшуєте у напої вміст дубильних кислот. Такий ненавмисний трюк може добряче зіпсувати смак, додаючи чаю гіркуватості чи кислоти. До того ж ви легко можете пошкодити оболонку пакета і дрібний вміст опиниться у чашці.

Важливо також знати, як довго можна тримати пакетик в окропі, аби не перенаситити напій кислотами.



Як довго заварювати чай / Скриншот Sante Plus