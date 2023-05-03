Іноді вони не лише не працюють, але й можуть ускладнювати вам життя. Ось три прості та дешеві поради, які точно стануть в пригоді вже на цих вихідних під час щотижневого прибирання.

Цікаво Весняне прибирання небезпечне для здоров'я: вчені пояснили чому

Чим найкраще мити вікна

Для ваших вікон є простий та бюджетний засіб, який точно знайдеться у кожній домівці, тож витрачатись на дорогі пульверизатори просто не буде сенсу. А згодиться вам звичайний плин для миття посуду. Цей засіб стане в пригоді під час миття дзеркал чи інших складних поверхонь. Достатньо кілька крапель додати у воду та протерти. Річ у тому, що часто на вікнах збирається не лише пил, а й масла та інші речовини від автомобілів, через що поверхня стає жирною. Засіб для посуду чудово знежирює та легко усуває такі забруднення.

Як швидко відмити мікрохвильову піч



Як швидко відмити мікрохвильовку / Фото Pexels

Для того, аби позбутись залишків їжі чи стійких забруднень, багато хто купує вартісні засоби чи покладається на силу губки. Проте все значно простіше, ніж ви думали. Навіть найбруднішу піч можна відмити без жодного мийного засобу чи сильнодійного антижиру.

У посудину набираємо трохи звичайної води, ставимо у мікрохвильовку та вмикаємо її на 3 – 4 хвилини. Після цього звичайною ганчіркою протираємо все, і готово. Так ви вбережете їжу та себе від можливого попадання залишків шкідливих речовин та легко позбудетесь забруднень.

Як позбутись залишків скотчу на склі та інших поверхнях

Ще на початку повномасштабного вторгнення багато хто намагався убезпечити себе від можливої вибухової хвилі та осколків скла з вікон скотчем. Зараз же чимало людей борються із залишками клею. Позбутись їх допоможе звичайна сода. Потрібно приготувати розчин: 3 столові ложки соди на стакан води, і цим протерти забруднення.