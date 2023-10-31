На тривалість нашого життя впливають кілька факторів: спосіб життя, звички та харчування. Різноманітне збалансоване харчування – це ключ до довголіття.

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Ягоди

Дієтологиня з Мічигану Кімберлі Мелтон каже, що чорниця, малина та полуниця є чудовими ягодами для людини. За її словами, вони містять значну кількість багатих на антиоксиданти фітохімічних речовин, які можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу.

Зелень

Дієтологиня з Південної Кароліни Лорен Манаке каже, що на нас позитивно впливає рукола, броколі, салат ромен чи шпинат.

"Вживання темної листової зелені пов’язане з низькими наслідками для здоров’я, включаючи зниження ризику ранньої смерті", – зазначає дієтологиня.



Зелень позитивно впливає на наше здоров'я / Фото Pexels

Горіхи

Якщо постійно вживати волоські горіхи, мигдаль, арахіс чи фісташки, то вони здатні продовжити життя.

"Горіхи є багатим джерелом живильних речовин, які підтримують імунну систему й обмін речовин, підтримують здоров’я кишківника та сприяють здоров’ю мозку й серця, а також мають профілактичні властивості проти раку", – зазначила Стейсі Кеннеді, сертифікована фахівчиня з харчування при онкологічних захворюваннях.

Батат

Батат наповнений складними вуглеводами, білком і вітамінами, які мають важливе значення для підтримки здоров’я кишечника та зміцнення імунної системи. Подовжити життя може батат фіолетового сорту. Про це розповів експерт з довголіття Ден Бюттнер.



Батат позитивно впливає на наше здоров'я / Фото Pexels

Оливкова олія

Автор книги "Молодий назавжди: секрети того, як прожити найдовше, найздоровіше життя" Марк Хайман каже, що корисні жири є корисними для нас. Вони містять антиоксиданти, які можуть зменшити ризик серцевих захворювань і хронічних проблем зі здоров’ям.