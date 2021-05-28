За допомогою емоційного інтелекту (EQ) ми даємо собі раду з нашими емоціями, а також тих, хто нас оточує. Давайте дізнаємося про це більше.

До теми Перегляд телевізора "з'їдає" сіру речовину мозку: чи є допустимий час

Цікаві факти про мозок

Мозок – це найскладніший орган нашого організму, який містить приблизно 86 мільярдів нейронних клітин . Майже стільки ж є зірок на небі.

. Майже стільки ж є зірок на небі. Його об'єм збільшується, коли ми вчимося, так само як м’язи, коли ми тренуємося.

Вага мозку складає всього 2% від маси нашого тіла і при цьому він споживає 20 – 25 % його енергії, а в стресі ще більше.

і при цьому він споживає 20 – 25 % його енергії, а в стресі ще більше. Мозок приймає рішення за 200 мілісекунд ще до того, як ми це усвідомимо.

За підрахунками вчених, щодня у нашій голові виникає приблизно 70 000 думок .

. Під час сну мозок відправляє у довготривалу пам’ять важливі для нас спогади.

Коли ми згадуємо, то насправді пам’ятаємо не подію, а свій останній спогад про неї.

Чим більше людина вчиться, тим є менша вірогідність захворювань мозку .

. Принцип Use-it-or-lose-it (використовуй або втрачай) найкраще описує як ми вчимося – ми запам’ятовуємо те, що регулярно повторюємо.

Наш мозок є нейропластичним, а це означає, що новий досвід змінює його будову, тобто, фактично, ми змінюємося завдяки нашому пізнанню.



Мозок і емоційний інтелект / Фото osvita.in

Цікаві факти про EQ