С помощью эмоционального интеллекта (EQ) мы справляемся с нашими эмоциями, а также с теми, кто нас окружает. Давайте узнаем об этом больше.

К теме Просмотр телевизора "съедает" серое вещество мозга: есть ли допустимое время

Интересные факты о мозге

Мозг – это самый сложный орган нашего организма, который содержит примерно 86 миллиардов нейронных клеток . Почти столько же есть звезд на небе.

. Почти столько же есть звезд на небе. Его объем увеличивается, когда мы учимся, так же как мышцы, когда мы тренируемся.

Вес мозга составляет всего 2% от массы нашего тела и при этом он потребляет 20 – 25 % его энергии, а в стрессе еще больше.

и при этом он потребляет 20 – 25 % его энергии, а в стрессе еще больше. Мозг принимает решение за 200 миллисекунд еще до того, как мы это осознаем.

По подсчетам ученых, ежедневно в нашей голове возникает примерно 70 000 мыслей.

Во время сна мозг отправляет в долговременную память важные для нас воспоминания.

Когда мы вспоминаем, то на самом деле помним не событие, а свое последнее воспоминание о нем.

Чем больше человек учится, тем меньше вероятность заболеваний мозга .

. Принцип Use-it-or-lose-it (используй или теряй) лучше всего описывает как мы учимся – мы запоминаем то, что регулярно повторяем.

Наш мозг нейропластичен, а это значит, что новый опыт изменяет его строение, то есть, фактически, мы меняемся благодаря нашему познанию.

Мозг и эмоциональный интеллект / Фото osvita.in

Интересные факты о EQ