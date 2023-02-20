Не всім власницям довгого волосся комфортно проводити будні із розпущеними локонами, тож дівчата вдаються до трюків з гумками, шпильками чи крабиками. Деякі спроби змінити стиль чи спростити собі життя можуть завдати непоправної шкоди вашому волоссю.

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Ця зачіска може зіпсувати вам волосся

Стоншення волосся – це чи не найгірший наслідок, з яким можна стикнутись при неправильному догляді. Призвести цього можуть багатьма улюблені тугі зачіски, які буквально висмикують волосяні фолікули.

Тугі хвостики можуть сильно пошкодити ваш проділ та волосся. Це може видерти багато волосин, зробивши їх тонкими,

– попереджає експерт Жаном Лопез.

Жінки часто намагаються повторити ідеальні кінські хвости знаменитостей, тож вдаються і до виправляння чи завивки, що теж матиме негативний вплив. Кожна волосина на голові дуже вразлива, а нагрівання повністю позбавляє її природних захисних олій.



Уникайте тугих зачісок / Фото Pexels

Тож туга зачіска буквально оголює ваші фолікули та видирає їх з-під шкіри, а прагнення вирівняти кінський хвіст тільки пришвидшить знищення вашої природної густини. Регулярне зловживання такими зачісками унеможливлює відновлення волосини, тож ви будете лише втрачати.

Один зі способів боротьби з цим – уникати частого носіння зачісок, які тягнуть волосся. Час від часу це нормально, але ви не повинні щодня носити туго зачіску, інакше ви почнете помічати, що пасма ламаються або випадають.

Експерт пропонує спробувати більш щадні зачіски, які допоможуть урізноманітнити стиль і покращити стан волосся. Якщо ж ви звикли до зібраних хвостиків чи гульок, пропонуємо більш розслаблені альтернативи, які не змушують натягувати волосся. Також частіше розпускайте їх, аби запобігти пошкодженню.

Якщо ж ви давно зловживаєте тугою зачіскою, експерт рекомендує провести ретельний огляд та звернути увагу на ділянки навколо чола, лінію проділу чи інші місця, які потерпають від значного натягу.