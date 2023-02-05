Ретельно підібраний продукт для демакіяжу є важливим першим етапом догляду за шкірою обличчя. Це запорука чистих пор та рівного тону.

Стійкі продукти, як-от туш (водостійка в тому числі), праймер, матову помаду та тональну основу, краще змивати засобами на жирній основі. Чудово для цього підійде гідрофільна олія, гідрофільний бальзам або щербет. Багато красунь використовують двофазну міцелярну воду або міцелярну воду з оліями, які теж непогано справляються зі стійким макіяжем.

Звичайна міцелярна вода чи лосьйон допоможуть позбутись лише легших текстур з обличчя – ВВ-кремів, пудр, рум'ян та хайлайтерів.



Гідрофільна олія чудово змиває стійкі продукти / Фото Unsplash

2. Ви неправильно змиваєте туш

Чимало жінок під час демакіяжу не повністю змивають туш із вій. Як результат – на ранок легкі темні кола під очима від залишків косметики.

Аби уникнути цієї проблеми, радимо змочити ватний спонж міцелярною водою та потримати 30 – 60 секунд на очах, перш ніж легкими рухами, без сильного тертя, змити туш. Крім того, не забудьте усунути сліди косметики із зони під очима.

3. Не змиваєте міцелярну воду

Поширеною проблемою у демакіяжі є ігнорування очищення шкіри обличчя після зняття косметики. Та будь-яку міцелярну воду краще додатково змивати водою, навіть якщо на упаковці зазначено "не потребує змивання".

Чому це важливо? Засоби для демакіяжу, зокрема міцелярна вода, містять у складі поверхнево-активні речовини (ПАР), які виконують очищувальну функцію. Якщо залишати їх на обличчі, з часом вони можуть спровокувати подразнення, особливо у власниць чутливої шкіри.

4. Ви не користуєтесь одноразовими рушниками для витирання обличчя

Після демакіяжу та очищення шкіри гелем чи пінкою ви витираєте обличчя звичайним рушником для рук чи тіла. Знайома ситуація?

Такі маніпуляції у догляді за обличчям насправді можуть спровокувати почервоніння та висипання. А все тому, що вологі рушники накопичують чималу кількість бактерій. Краще використовувати одноразові паперові серветки, аби вберегтися від небажаних проблем зі шкірою.

До теми Міцелярна вода: для чого вона потрібна та чи варто користуватися

5. Ви сильно трете шкіру

Окрім витирання обличчя рушником, дівчата чи не щодня практикують сильне тертя шкіри після вмивання. Таким чином ви травмуєте шкіру та розтягуєте її, що нерідко призводить до появи передчасних зморшків.

Якщо хочете витерти обличчя після очищення, варто злегка промокнути його одноразовою серветкою. Так ви попередите небажане раннє старіння.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч