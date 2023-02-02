"Популярність" цієї недуги у світі серед людей різного віку різко зростає. Більш вразливі до захворювання старші та ті, хто полюбляє ці смаколики.

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Яка їжа викликає артрит

Появу запалення у суглобах може спровокувати низка продуктів. Ми ж знайшли одну популярну та найбільш небезпечну закуску серед всіх. Якщо її вчасно виключити з раціону, ви зробите велику послугу організму та зможете зменшити прояви недуги, якщо вона вас вже турбує. Про небезпеку певних продуктів повідомив спортивний дієтолог Роб Гобсон.

Гарно почати з протизапальної дієти. Багато продуктів, які, як було показано, зменшують запалення, відображені в середземноморській дієті. Існують також продукти, яких людям з артритом, ймовірно, слід уникати, оскільки вони можуть активно посилювати або загострювати запалення,

– повідомляє експерт.

Він назвав найбільш шкідливою їжею для суглобів чипси, рибу та фаст-фуд. Свої слова підкріпив дослідженням, яке було опубліковане у Scientific Reports у 2017 році. Тоді команда вчених з Квінслендського технологічного університету й Університету Південного Квінсленда виявила, що на руйнування хрящів у колінах та стегнах впливає їжа з високим вмістом насичених жирів і вуглеводів.



Чипси та жирна їжа викликають артрит / Фото Pexels

В середньому порція чипсів та риби містить близько 50 грамів цих сполук. Цікаво, що безпечна добова норма складає 20 грамів. Результати дозволили вченим зробити висновок, що руйнує суглоби не їхнє зношення, а саме неправильна дієта.

Ми виявили, що дієта, яка містить прості вуглеводи разом з 20 відсотками насичених жирів, викликає зміни в колінах, схожі на остеоартрит. Відкладення насичених жирних кислот у хрящі змінюють його метаболізм і послаблюють хрящ, роблячи його більш схильним до пошкоджень,

– пояснює головний дослідник.

Дієтолог Гобсон визначив ширший перелік продуктів, які варто мінімізувати у раціоні, для профілактики артриту:

рафіновані вуглеводи (білий хліб, макарони та рис);

цукор та підсолоджувачі (навіть мед, агаву та сиропи);

солодкі напої, зокрема, фруктові соки (безпечна лише одна порція на день);

червоне та оброблене м'ясо;

смажені страви.

Можна скористатись також корисними елементами, які містяться в цих продуктах, щоб покращити стан суглобів:

фрукти та овочі (особливо темно-зелені листові сорти);

оливкова олія першого віджиму;

горіхи;

насіння;

цільнозернові продукти (овес, макарони та рис);

квасоля, бобові та сочевиця;

жирна риба (лосось, форель, скумбрія, оселедець).

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Фрукти та овочі відомі вмістом корисних антиоксидантів, які оперативно та ефективно можуть нейтралізувати вплив надлишку вільних радикалів, що вміло руйнують клітини в організмі. Вбережуть від ускладнень і антоціани, які є в червоних і фіолетових ягодах, а саме їхні протизапальні властивості. Заправити салатний мікс можна мононенасиченими жирними кислотами оливкової олії та горіхів. А скумбрія, форель і лосось забезпечать організм незамінними омега-3 жирними кислотами.