Туалетний папір люди почали купувати ще у 1890 році. У 1942 році з'явився перший м'який 2-шаровий туалетний папір. А в 1960-х роках світ побачив папір різних кольорів.

Читайте також Як вилікувати алопецію: 5 порад, які треба знати кожному

Це був дуже корисний та зручний винахід, однак фахівці почали все частіше говорити про шкоду туалетного паперу.

З чого роблять туалетний папір

Туалетний папір виготовляється або з дерева або з переробленого паперу.

Що входить у туалетний папір з дерева

  • Тверда деревина. Туалетний папір на 70% складається з твердої деревини (дуб, клен) з короткими волокнами, що надають паперу м'якості.
  • М'яка деревина. Туалетний папір на 30% складається з хвойних порід (ялиця, сосна), що містять довгі волокна. Вони роблять папір міцним.
  • Хімічні речовини використовуються для вилучення з деревини волокон, які використовуються в промисловому виробництві.
  • Відбілювач. Виробники первинного паперу використовують діоксид хлору (відбілювачі на основі хлору). Вода просочує суміш і з'єднує всі інгредієнти.


З чого виготовляють туалетний папір / Фото з відкритих джерел

Що входить у туалетний папір з переробленого паперу

  • Папір. Газета та офісний папір.
  • Відбілювач. Для відбілювання матеріалів використовують озон, кисень, перекис водню і гідроксид натрію.
  • Хімікати та вода.

Шкода туалетного паперу

Як виявилося, туалетний папір, який ми всі знаємо, може бути шкідливим для нашого здоров'я. Під час його виробництва використовується велика кількість хімічних речовин. Деякі з них можуть бути небезпечними.

Фталати. Наявність фталатів може чинити негативний вплив на ендокринну систему і репродуктивну функцію.

Хлор. Щоб зробити папір білим, використовуються напівлеткі хлорорганічні сполуки (SVCOCs) .

Поліциклічні ароматичні вуглеводні можуть спричиняти алергічні реакції та порушення роботи ендокринної системи.


Туалетний папір може бути шкідливим для нашого здоров'я / Фото з 5-minute crafts

Формальдегід і його похідні використовуються для виготовлення паперу, але це канцерогенний агент, який може викликати подразнення шкіри.

Туалетний папір із перероблених продуктів може містити бісфенол. Він чинить негативний вплив на ендокринну систему і може спричинити проблеми з репродуктивною функцією, раннє статеве дозрівання і рак молочної залози.

Барвники в туалетному папері можуть викликати місцевий контактний дерматит (алергію).

Ароматизований туалетний папір може подразнювати уретру і викликати інфекції сечовивідних шляхів у деяких жінок.

Використання туалетного паперу також може посилити проблеми з чутливістю навколо ануса. Людям із проблемами дефекації, свербінням і проблемами з кишечником не рекомендується користуватися туалетним папером.

Чим замінити туалетний папір

Біде – чудова альтернатива туалетному паперу. Фахівці кажуть, що в ньому є певні переваги.

  • Гігієна. Використання води і мила більш гігієнічне, ніж протирання папером.
  • Зниження ризику геморою. Використання середніх або малих потоків води може зменшити тиск на анус, знижуючи ризик геморою.
  • Менше шкоди для навколишнього середовища. Туалетний папір токсичний для навколишнього середовища. Він залишає вуглецевий слід і виснажує наші ліси.