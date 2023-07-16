Туалетний папір люди почали купувати ще у 1890 році. У 1942 році з'явився перший м'який 2-шаровий туалетний папір. А в 1960-х роках світ побачив папір різних кольорів.
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Це був дуже корисний та зручний винахід, однак фахівці почали все частіше говорити про шкоду туалетного паперу.
З чого роблять туалетний папір
Туалетний папір виготовляється або з дерева або з переробленого паперу.
Що входить у туалетний папір з дерева
- Тверда деревина. Туалетний папір на 70% складається з твердої деревини (дуб, клен) з короткими волокнами, що надають паперу м'якості.
- М'яка деревина. Туалетний папір на 30% складається з хвойних порід (ялиця, сосна), що містять довгі волокна. Вони роблять папір міцним.
- Хімічні речовини використовуються для вилучення з деревини волокон, які використовуються в промисловому виробництві.
- Відбілювач. Виробники первинного паперу використовують діоксид хлору (відбілювачі на основі хлору). Вода просочує суміш і з'єднує всі інгредієнти.
З чого виготовляють туалетний папір / Фото з відкритих джерел
Що входить у туалетний папір з переробленого паперу
- Папір. Газета та офісний папір.
- Відбілювач. Для відбілювання матеріалів використовують озон, кисень, перекис водню і гідроксид натрію.
- Хімікати та вода.
Шкода туалетного паперу
Як виявилося, туалетний папір, який ми всі знаємо, може бути шкідливим для нашого здоров'я. Під час його виробництва використовується велика кількість хімічних речовин. Деякі з них можуть бути небезпечними.
Фталати. Наявність фталатів може чинити негативний вплив на ендокринну систему і репродуктивну функцію.
Хлор. Щоб зробити папір білим, використовуються напівлеткі хлорорганічні сполуки (SVCOCs) .
Поліциклічні ароматичні вуглеводні можуть спричиняти алергічні реакції та порушення роботи ендокринної системи.
Туалетний папір може бути шкідливим для нашого здоров'я / Фото з 5-minute crafts
Формальдегід і його похідні використовуються для виготовлення паперу, але це канцерогенний агент, який може викликати подразнення шкіри.
Туалетний папір із перероблених продуктів може містити бісфенол. Він чинить негативний вплив на ендокринну систему і може спричинити проблеми з репродуктивною функцією, раннє статеве дозрівання і рак молочної залози.
Барвники в туалетному папері можуть викликати місцевий контактний дерматит (алергію).
Ароматизований туалетний папір може подразнювати уретру і викликати інфекції сечовивідних шляхів у деяких жінок.
Використання туалетного паперу також може посилити проблеми з чутливістю навколо ануса. Людям із проблемами дефекації, свербінням і проблемами з кишечником не рекомендується користуватися туалетним папером.
Чим замінити туалетний папір
Біде – чудова альтернатива туалетному паперу. Фахівці кажуть, що в ньому є певні переваги.
- Гігієна. Використання води і мила більш гігієнічне, ніж протирання папером.
- Зниження ризику геморою. Використання середніх або малих потоків води може зменшити тиск на анус, знижуючи ризик геморою.
- Менше шкоди для навколишнього середовища. Туалетний папір токсичний для навколишнього середовища. Він залишає вуглецевий слід і виснажує наші ліси.