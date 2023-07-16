Туалетний папір люди почали купувати ще у 1890 році. У 1942 році з'явився перший м'який 2-шаровий туалетний папір. А в 1960-х роках світ побачив папір різних кольорів.

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Це був дуже корисний та зручний винахід, однак фахівці почали все частіше говорити про шкоду туалетного паперу.

З чого роблять туалетний папір

Туалетний папір виготовляється або з дерева або з переробленого паперу.

Що входить у туалетний папір з дерева

Тверда деревина. Туалетний папір на 70% складається з твердої деревини (дуб, клен) з короткими волокнами, що надають паперу м'якості.

Туалетний папір на 70% складається з твердої деревини (дуб, клен) з короткими волокнами, що надають паперу м'якості. М'яка деревина . Туалетний папір на 30% складається з хвойних порід (ялиця, сосна), що містять довгі волокна. Вони роблять папір міцним.

. Туалетний папір на 30% складається з хвойних порід (ялиця, сосна), що містять довгі волокна. Вони роблять папір міцним. Хімічні речовини використовуються для вилучення з деревини волокон, які використовуються в промисловому виробництві.

використовуються для вилучення з деревини волокон, які використовуються в промисловому виробництві. Відбілювач. Виробники первинного паперу використовують діоксид хлору (відбілювачі на основі хлору). Вода просочує суміш і з'єднує всі інгредієнти.



З чого виготовляють туалетний папір / Фото з відкритих джерел

Що входить у туалетний папір з переробленого паперу

Папір . Газета та офісний папір.

. Газета та офісний папір. Відбілювач . Для відбілювання матеріалів використовують озон, кисень, перекис водню і гідроксид натрію.

. Для відбілювання матеріалів використовують озон, кисень, перекис водню і гідроксид натрію. Хімікати та вода.

Шкода туалетного паперу

Як виявилося, туалетний папір, який ми всі знаємо, може бути шкідливим для нашого здоров'я. Під час його виробництва використовується велика кількість хімічних речовин. Деякі з них можуть бути небезпечними.

Фталати. Наявність фталатів може чинити негативний вплив на ендокринну систему і репродуктивну функцію.

Хлор. Щоб зробити папір білим, використовуються напівлеткі хлорорганічні сполуки (SVCOCs) .

Поліциклічні ароматичні вуглеводні можуть спричиняти алергічні реакції та порушення роботи ендокринної системи.



Туалетний папір може бути шкідливим для нашого здоров'я / Фото з 5-minute crafts

Формальдегід і його похідні використовуються для виготовлення паперу, але це канцерогенний агент, який може викликати подразнення шкіри.

Туалетний папір із перероблених продуктів може містити бісфенол. Він чинить негативний вплив на ендокринну систему і може спричинити проблеми з репродуктивною функцією, раннє статеве дозрівання і рак молочної залози.

Барвники в туалетному папері можуть викликати місцевий контактний дерматит (алергію).

Ароматизований туалетний папір може подразнювати уретру і викликати інфекції сечовивідних шляхів у деяких жінок.

Використання туалетного паперу також може посилити проблеми з чутливістю навколо ануса. Людям із проблемами дефекації, свербінням і проблемами з кишечником не рекомендується користуватися туалетним папером.

Чим замінити туалетний папір

Біде – чудова альтернатива туалетному паперу. Фахівці кажуть, що в ньому є певні переваги.